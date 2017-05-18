| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

蝦味先問題產品 中市首日下架封存逾8千包

2017-05-18  19:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕老牌零食「蝦味先」竟傳以過期原料製造，台中市衛生局今日接獲高雄市衛生局通報台中市21家下游業者名單後展開稽查，針對5項疑有問題相關產品先行下架，首日共下架封存8千餘包問題產品。

衛生局指出，根據高雄衛生局提供的名冊，台中市下游業者計21家，今日在收到名單後，立刻啟動下游業者稽查行動，查核業者相關產品下架回收情形，截至下午6點，共下架蝦味先日式照燒590包、蝦味先蜜烤魷魚共3306包、蝦味先泡菜共4080包、蝦味先墨西哥煙燻共330包，另發芽大豆養生粉（紅麴）0包。

衛生局也呼籲業者落實自主管理，下架問題產品，確保民眾食用安全。

廣告
  • 中市稽查問題蝦味先產品，首日業者下架封存逾8千包。（中市衛生局提供）

    中市稽查問題蝦味先產品，首日業者下架封存逾8千包。（中市衛生局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蝦味先 過期原料 黑心食品
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：蝦味先問題產品 中市首日下架封存逾8千包


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.