蝦味先問題產品 中市首日下架封存逾8千包

2017-05-18 19:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕老牌零食「蝦味先」竟傳以過期原料製造，台中市衛生局今日接獲高雄市衛生局通報台中市21家下游業者名單後展開稽查，針對5項疑有問題相關產品先行下架，首日共下架封存8千餘包問題產品。

衛生局指出，根據高雄衛生局提供的名冊，台中市下游業者計21家，今日在收到名單後，立刻啟動下游業者稽查行動，查核業者相關產品下架回收情形，截至下午6點，共下架蝦味先日式照燒590包、蝦味先蜜烤魷魚共3306包、蝦味先泡菜共4080包、蝦味先墨西哥煙燻共330包，另發芽大豆養生粉（紅麴）0包。

衛生局也呼籲業者落實自主管理，下架問題產品，確保民眾食用安全。