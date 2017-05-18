防蕉價崩跌 農委會攜手超市提前促銷

2017-05-18 19:38

〔記者楊雅民／台北報導〕農糧署預估，今年香蕉產量將達35萬公噸，較往年多出2成，預防6月香蕉盛產期價格崩跌，全聯福利中心提前出手協助蕉農，即日起以每袋59元的親民價，預計要賣出至少6000公噸的香蕉。

農委會主委林聰賢表示，台灣香蕉種植面積為1萬4000多公頃，去年9月颱風造成全台香蕉園嚴重受損，打亂香蕉的產銷秩序，預估今年6月香蕉會集中採收上市。

林聰賢指出，台灣香蕉透過量販店、超市、超商賣出的比重高達2~3成，為防止6月香蕉集中上市造成價格下跌，農委會今日提前與全聯福利中心合作，發動「蕉蕉珍惜、惜愛臺灣」活動，希望6~7月香蕉不要出現滯銷的情況。

全聯福利中心董事長林敏雄則表示，全聯做為全台最大連鎖超市，始終和台灣農民站在一起，對於台灣任何面臨生產過剩的農產品，全聯皆會用最大力量協助推廣。

他透露，全聯每年香蕉銷售量達2萬公噸，過去高麗菜、蒜頭、龍膽石斑出現滯銷時，全聯也都不遺餘力的給予支持。