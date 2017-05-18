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蝦味先問題產品 竹市下架回收逾千包

2017-05-18  20:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕裕榮食品股份有限公司使用逾期原料生產「蝦味先」等5項產品，新竹市衛生局今天針對轄內業者查核，下架4品項共1,107包違規產品（79公斤105克），並要求業者依食品及其相關產品回收銷毀處理辦法規定下架回收違規產品，立即辦理退貨退款。

衛生局指出，今天上午接獲高雄市衛生局通知，稽查轄區業者裕榮食品股份有限公司，現場查獲逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料，用於生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「發芽大豆養生粉（紅麴）」等5項違規產品。

衛生局指出，本次稽查共下架1,107包違規產品，共計79公斤105克，衛生局將持續稽查監督業者退貨退款情形，以維護民眾食品衛生安全。

衛生局呼籲，食品業者應使用保存期限內的食品添加物及原料，若有發現產品有危害衛生安全之虞，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通知所在地衛生局。如經查證販售逾有效日期原料或產品屬實，可處新臺幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。

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  • 裕榮食品股份有限公司使用逾期原料生產「蝦味先」等5項產品，新竹市衛生局今天針對轄內業者查核，下架4品項共1,107包違規產品（79公斤105克）。（新竹市衛生局提供）

    裕榮食品股份有限公司使用逾期原料生產「蝦味先」等5項產品，新竹市衛生局今天針對轄內業者查核，下架4品項共1,107包違規產品（79公斤105克）。（新竹市衛生局提供）

  • 裕榮食品股份有限公司使用逾期原料生產「蝦味先」等5項產品，新竹市衛生局今天針對轄內業者查核，下架4品項共1,107包違規產品（79公斤105克）。（新竹市衛生局提供）

    裕榮食品股份有限公司使用逾期原料生產「蝦味先」等5項產品，新竹市衛生局今天針對轄內業者查核，下架4品項共1,107包違規產品（79公斤105克）。（新竹市衛生局提供）

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