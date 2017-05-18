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生病時別再強迫自己運動減肥啦！醫師：休息天數至少要...

2017-05-18  19:11

〔iStyle頻道／綜合報導〕運動能增強抵抗力，但是在生病，身體虛弱期間，撐著運動對健康真的好嗎？根據「Popsugar」報導，西雅圖醫師Darla Klokeid針對生病運動各種情況一一進行解釋，告訴你此時該怎麼鍛鍊對健康比較好。

1、發燒時別運動：發燒時該不該運動呢？Darla Klokeid強烈建議：「千萬不要！」這時候運動只會降低你的免疫力，使得病痛更加嚴重，甚至還會出現呼吸急促、噁心、想吐的感覺。

2、生病前3、4天別運動：如果你真的非常想運動又該怎麼辦呢？Darla Klokeid說：「如果你沒有流鼻涕，發燒......症狀就可以，但是身體打擊疾病的黃金時段在前3、4天，建議還是休息5天後再開始運動比較好。」

3、生病別做重訓：生病時做什麼運動最好呢？Darla Klokeid表示，雖然運動越激烈免疫力越強，但此時最好以減輕身體壓力為主，體力才會恢復得比較快，所以降低強度，避免重訓，多做瑜珈或快走最適合。

4、硬要做重訓會肌肉痠痛：如果你是重訓派，堅持每天運動的人，Darla Klokeid警告，它會引起劇烈的肌肉痠痛，若是本身重感冒，已經有肌肉痠痛症狀則是會延長痠痛時間，鍛鍊還會變得更辛苦。

5、生病運動要安排休息時間：生病時運動，你一定要特別注意「補水」和「足夠的休息」Darla Klokeid強調，此時不該像往常一樣挑戰自己，而是該傾聽身體聲音，累了就停下休息，擦乾汗水補充水分，這麼做才是健康又安全的運動法。

6、盡量避免去健身房：生病最重要的就是給身體足夠時間癒合，Darla Klokeid認為，此時千萬不要再去健身房這種密閉空間，以免被其它帶有病菌的人藉由呼吸道感染，加重病情。

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  • 生病運動能增強免疫力嗎？醫師可不這麼認為......（擷取自rockchaeeun instagram）

    生病運動能增強免疫力嗎？醫師可不這麼認為......（擷取自rockchaeeun instagram）

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