文化新地標！ AIT現址將蓋台北音樂與圖書中心

北市府將在AIT現址規劃興建台北市立音樂與圖書中心，盼成為文化新地標。（圖擷取自台北市副市長林欽榮臉書）

2017-05-18 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）台北辦事處將遷往內湖新址，北市府針對信義路AIT現址重新規劃，預計興建台北市立音樂與圖書中心，盼成為文化新地標。

北市都發局、文化局、教育局組成的規劃專案小組表示，考量北市較欠缺1200席至1500席的專業級音樂廳，另外市立圖書館總館也有改建需求，因此規劃於AIT現址興建首座結合音樂廳與圖書館的「台北音樂圖書中心」，將打造為環保的鑽石級綠建築，並推廣數位閱讀體驗。

市府也將改造現有道路的巷道及人行空間環境，加強台北音樂圖書中心與現有建國藝文特區、大安森林公園的串聯。

都發局表示，AIT現址基地面積2萬6764平方公尺，土地權屬85%為市有、11.5%為國有、3.5%為瑠公農田水利會持有；國有土地將採撥用、與市有地交換或容積調派等方式取得，私有土地則以價購方式取得，預估價購經費約7.3億元。

專案小組今在都市計畫委員會提出初步規劃方案，市都委員多予以肯定與支持。