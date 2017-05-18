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太魯閣族美女獲選親善大使 將出國宣揚原民文化

2017-05-18  19:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕太魯閣族女大生陳婷獲選2017太陽親善大使，目前正惡補英、日文，9月份啟程前往日本推廣台灣原民文化。她說：「為身為原民感到驕傲，不想讓自己的文化消失。」

陳婷來自花蓮太魯閣族，目前就讀義守大學傳播與設計原住民專班3年級，她在學校「原住民族學院」網站上，看到原民委員會徵選「2017親善大使」訊息，內容強調要宣揚原民手工藝品、音樂、美食等，喚起孩提時埋藏內心的願望。

她是在城市長大的原民小孩，國小時班上只有她一個原住民，陳婷說，小6回到部落參加感恩祭時，第一次看到族服，聽不懂外公講的族語，起了很大震撼，從此心裏不斷問：「我是誰？」當時就期許要多參與原民活動，不要讓自己的文化消失，「這次是可以盡份心力的機會」。

陳婷的母親在太魯閣國家公園砂卡礑步道內展售手工藝品，從小耳濡目染。不過她想了解更多部落、族群的原民手工藝品與傳承智慧，因而大學選了傳播與設計原住民專班，希望以後能進入原民電視台，以能好好宣揚原民文化特色。

太陽親善大使任期1年，今年有6位獲選，她們將赴香港、日本、馬來西亞等地，推廣原民的文化及美食。從小對語言學習相當排斥的陳婷，必須得惡補英、日文，幸好母親熟諳日文，每晚放學後，透過通話向母親學習。

傳設原民專班副主任陳思維指出，陳婷在大一剛入學時，仍處於懵懂、摸索階段，經逐漸蛻變成熟且有了自己想法，透過親善大使選拔，更加感覺到她的成長。

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  • 陳婷（左）獲選太陽親善大使，將赴海外宣揚原民文化。（陳婷提供）

    陳婷（左）獲選太陽親善大使，將赴海外宣揚原民文化。（陳婷提供）

  • 參加部落感恩祭感到震撼，陳婷立志宣揚原民文化。（陳婷提供）

    參加部落感恩祭感到震撼，陳婷立志宣揚原民文化。（陳婷提供）

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