| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

南投豬肉貨源穩定 端午不怕沒肉可買

2017-05-18  19:50

〔記者謝介裕／南投報導〕天氣日益炎熱，加上下痢疫情等因素，全台豬隻貨源短缺，惟南投縣因農產運銷公司強化養豬戶服務措施下，非但不受影響，還可因應端午節肉品消費高峰期到來，將每天豬隻交易量從原本900頭至950頭之間，增加到1000頭左右，確保貨源穩定，免除民眾買不到豬肉的疑慮。

南投縣農產運銷公司是縣府唯一生產單位，也是縣內僅有的豬隻交易場所，繼豬隻爆發下痢疫情後，近來又傳出假疫苗造成豬隻育成率更低，使得貨源更加不足，各縣市紛紛掀起豬隻爭奪戰，農產運銷公司也不例外，使出渾身解數爭取其他縣市養豬戶前來交易。

南投縣農產運銷公司總經理盧成霖表示，基於地緣等各種考量，該公司爭取的養豬戶以彰化、雲林兩縣居多，目前每天交易量在900頭至950頭之間，在量少價揚的經濟法則下，昨日最新交易價格，每百公斤來到7700元，也是今年肉品交易以來最高的價位。

由於端午節家家戶戶少不了吃或包粽子，為了確保肉品貨源穩定，該公司在鞏固基本盤之餘，也祭出各項貼心服務措施，除提供載豬車輛清洗服務以外，農特產中心還有肉乾、咖啡、茶葉等產品提供養豬戶品嚐，除外，該公司田園景觀式設計，園區綠樹成蔭，曾獲得「優良空氣品質淨化區」與「國家環境教育獎」優等殊榮，兼具休閒、歇息的功能，也在在提高養豬戶前來交易的意願。

廣告
  • 全台豬隻貨源短缺，南投縣農產運銷公司提供載豬車輛清洗服務，提高養豬戶前來交易的意願。（記者謝介裕攝）

    全台豬隻貨源短缺，南投縣農產運銷公司提供載豬車輛清洗服務，提高養豬戶前來交易的意願。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣農產運銷公司田園景觀式設計，使得環境更顯幽雅，成為該公司一大特色。（記者謝介裕攝）

    南投縣農產運銷公司田園景觀式設計，使得環境更顯幽雅，成為該公司一大特色。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 短缺 端午 豬肉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：南投豬肉貨源穩定 端午不怕沒肉可買


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.