南投豬肉貨源穩定 端午不怕沒肉可買

2017-05-18 19:50

〔記者謝介裕／南投報導〕天氣日益炎熱，加上下痢疫情等因素，全台豬隻貨源短缺，惟南投縣因農產運銷公司強化養豬戶服務措施下，非但不受影響，還可因應端午節肉品消費高峰期到來，將每天豬隻交易量從原本900頭至950頭之間，增加到1000頭左右，確保貨源穩定，免除民眾買不到豬肉的疑慮。

南投縣農產運銷公司是縣府唯一生產單位，也是縣內僅有的豬隻交易場所，繼豬隻爆發下痢疫情後，近來又傳出假疫苗造成豬隻育成率更低，使得貨源更加不足，各縣市紛紛掀起豬隻爭奪戰，農產運銷公司也不例外，使出渾身解數爭取其他縣市養豬戶前來交易。

南投縣農產運銷公司總經理盧成霖表示，基於地緣等各種考量，該公司爭取的養豬戶以彰化、雲林兩縣居多，目前每天交易量在900頭至950頭之間，在量少價揚的經濟法則下，昨日最新交易價格，每百公斤來到7700元，也是今年肉品交易以來最高的價位。

由於端午節家家戶戶少不了吃或包粽子，為了確保肉品貨源穩定，該公司在鞏固基本盤之餘，也祭出各項貼心服務措施，除提供載豬車輛清洗服務以外，農特產中心還有肉乾、咖啡、茶葉等產品提供養豬戶品嚐，除外，該公司田園景觀式設計，園區綠樹成蔭，曾獲得「優良空氣品質淨化區」與「國家環境教育獎」優等殊榮，兼具休閒、歇息的功能，也在在提高養豬戶前來交易的意願。