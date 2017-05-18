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防蚊防曬一起擦效果加倍？ 醫師：同時混用恐中毒

2017-05-18  22:52

〔即時新聞／綜合報導〕隨著夏天即將到來，外出時除會碰上艷陽高照，也不免會更需要防範蚊蟲，但有醫師指出，如果將防曬與防蚊液同時混用恐會引發皮膚敏感，建議民眾不要同時使用。

據香港《蘋果日報》報導，皮膚科專科醫生陳厚毅指出，其實不管是防曬還是防蚊液，都有潛在的敏感風險，若兩項用品同時使用，就有機會引發嚴重敏感，甚至導致神經中毒昏迷。

不過陳厚毅也指出，其實民眾也不必擔心無法又防曬又防蚊，只要分次使用，使用時間相隔30分鐘以上，就可避免這樣的疑慮，像是出門前就先抹防曬，過半小時後再使用防蚊液即可。

陳厚毅也建議，其實在擦防曬時，擦臉部的及擦身體的應選用不同的防曬液，用於臉部的通常會選用較清爽的類型，且重複在同一部位擦防曬液並不會有加乘效果，SPF15不會因為重複擦就變成SPF30，因此建議民眾應該一開始就選好自己需要的防曬係數來做使用。

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  • 有醫師指出，如果將防曬與防蚊液混用恐會引發皮膚敏感，建議民眾不要同時使用。圖為示意圖。（記者林惠琴攝）

    有醫師指出，如果將防曬與防蚊液混用恐會引發皮膚敏感，建議民眾不要同時使用。圖為示意圖。（記者林惠琴攝）

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