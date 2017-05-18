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有洋蔥！社區老人省下午餐買菜錢 為了包粽勞軍...

志工們合力包製2000粒肉粽，勞軍、助弱。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-18  20:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區南興里的老人營養午餐開辦已久，雖然經費並不寬裕，但長輩們仍努力減少開銷，妥善運用節餘，多料理食物，捐助、關懷弱勢，連日來則以省下來的買菜錢，合力包製1200粒肉粽，將進行端午勞軍，令地方各界感動，直說：有洋蔥。

為讓地方長輩可以吃得健康、安心，南興里在社區照顧關懷據點開辦老人營養午餐，迄今已14年，志工們依照預算，自己採買、烹煮，一起在活動中心用膳，藉機聯繫情誼，行動不便的弱勢，則提供外送服務，成效頗受肯定，常吸引各單位觀摩、取經。

南興里長朱璟漢表示，由於常有團體捐助食材，老人家很懂得如何運用有限資源去設計菜單，因此會節餘些許經費，積少成多後，就可以助弱，甚至做公益。

朱璟漢說，這次老人將累積省下來的買菜錢約5萬元，採購包粽子的食材，並動員10位志工合力製作，要到歸仁輕航機場勞軍，也關心在此服役的地方子弟。

志工們昨起開始包製，到今天下午已完成1200粒，將送入部隊內，聊表地方敬軍的心意，讓營區的官士兵們提前感受端午氣氛。

朱璟漢指出，一樣是運用節餘的營養午餐經費，志工們也決定另外再包製800粒肉粽，分送給地方的弱勢，展現關懷、慰問之意。

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  • 志工們不辭辛苦，努力包粽。（記者吳俊鋒攝）

    志工們不辭辛苦，努力包粽。（記者吳俊鋒攝）

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