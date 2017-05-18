立委媒合廠商 捐贈嬰幼兒產品給社福慈善團體

2017-05-18 20:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立委盧秀燕今日媒合製造廠商捐贈豪華嬰幼兒秒收手推車、多功能嬰幼兒遊戲床、可調式幼兒餐椅等共計75件嬰幼兒大型產品給多個社福或慈善團體。

抱持著禮記禮運大同篇的「貨惡其棄於地也不必藏於己」的態度，立委盧秀燕服務處扮演著愛心大平台，近來媒合廠商，捐贈米、瓦斯、高麗菜、衣物、二手電腦、二手書等給社福或慈善團體。

由於很多社服團體需要兒童用品來照顧嬰幼兒，因此盧秀燕媒合鴻銘國際公司，在今天捐贈豪華嬰幼兒秒收手推車、多功能嬰幼兒遊戲床、可調式幼兒餐椅等共計75件嬰幼兒大型產品給普門慈幼慈善會、向上社會福利基金會、瑪利亞社會福利基金會、勵馨社會福利事業基金會、曉明社會福利基金會、兒童福利聯盟等社福或慈善團體，讓捐贈者的愛心發揮到最大效益，將資源分享給有需要的慈善團體。

盧秀燕表示，鴻銘國際公司抱持著「取之社會、用於社會」，決定捐贈該公司製造之嬰幼兒大型產品給社福機構，並請她來協助，而自己在接下這個超級任務後，評估及聯繫接洽受贈單位，希望藉由將這些資源轉贈給有需要的團體，傳達對台中市弱勢民眾的關懷。

立委盧秀燕今天除了分享身兼立委與母親角色的育兒經，也呼籲民眾應重視日常嬰幼兒的居家照顧安全，更在保母的指導下，親自示範如何才是正確的嬰幼兒照顧方式。