透天厝變美術館 蔡政志20年打造藝術夢

2017-05-18 19:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕畫家蔡政志醉心藝術成痴，以20年歲月圓一場藝術夢，他省吃儉用貸款買下3間透天厝，在透天厝藝術創作，改造成私人美術館，每一處角落都有驚奇，本週六將對外開放參觀。

蔡政志從小就做著畫家夢，雖然後來就讀嘉義農專，但並未放棄繪畫創作，一有空就到處寫生，29歲貸款買下高雄右昌一棟透天厝，因為沒錢裝潢，就開始用自己的雙手改造。

蔡政志說，剛開始只是覺得家裡一面牆很醜，於是他就在牆上作畫，還用美工刀雕刻，結果牆壁、地板、天花板和屋頂，都是他的浮雕創作及畫作，連不到1坪大的廁所，都有上百件作品，「很多人都說我瘋了」！

由於整棟房子已無處可創作，9年後他又買下隔壁第2棟房子並持續創作，走道、牆壁、樓梯、天花板、地板，都鑲崁滿了各式藝術作品，頂樓水塔鑲滿玻璃彈珠，在日月星辰照耀下熠熠生光，波浪立體地板也令人嘖嘖稱奇，還有人慕名前來討拍婚紗照。

因第2棟房子也容納不了創作作品，去年蔡政志再度貸款買下隔壁閒置多年的空屋，繼續擴充第三館。

3連棟廣達240坪的蔡政志美術館，分為「心靈詩篇」、「田園之旅」、「戀戀大海」、「廟與人生」四大系列主題，有壁畫、版畫、浮雕、海邊取景、鄉土寫生、捏陶土、金屬木屑再造及數大即是美的裝置藝術，本週六（20日）下午2點將舉辦新館開幕茶會，蔡政志美術館位於楠梓區後昌路853巷3號。