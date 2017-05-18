裕榮食品用過期原料做蝦味先 食藥署勒令停業

裕榮食品公司使用過期原料做蝦味先，食品藥物管理署傍晚宣布，勒令業者停業、並呼籲販售業者在20日0時前下架，否則開罰三萬元到三百萬元罰款。圖為疑使用到過期原料的蝦味先問題食品。（記者黃良傑翻攝）

2017-05-18 18:41

〔記者吳亮儀、洪臣宏／綜合報導〕裕榮食品公司使用過期原料做蝦味先，食品藥物管理署傍晚宣布，勒令業者停業、並呼籲販售業者在20日0時前下架，否則開罰三萬元到三百萬元罰款。

產品20日0時前下架 否則罰3萬至300萬

裕榮公司用過期原料做「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「大豆發芽養生粉（紅麴）」等五項產品。

食藥署表示，後續已由檢方後續偵辦中，另高雄市政府衛生局已勒令該公司暫時停止營業，配合相關調查改善。

廠商道歉 1年內憑發票、包裝等可退費

對於使用逾期原料製造零食引發食安風暴，裕榮今天發出道歉聲明，指是肇因同仁誤將逾期的柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料存放倉庫，才導致誤用。同意消費者1年內可提出5月18日（含）前，所購入的5項或其他產品發票、包裝或購買憑證（消費紀錄），向通路商辦理退費。

該公司也配合檢、調、衛生相關單位調查，立即將5項產品及其他品項全面下架、回收、銷毀。若消費者有退貨疑慮，也可於上班時間電洽客服專線0800731731詢問。