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竹縣大坪國小3年1度公演 即日起索票
2017-05-18 19:58
［記者黃美珠／竹縣報導］今年8月1日起就將轉型成為實驗小學的新竹縣大坪國小，該校每3年1度的公演將在6月3日晚上登場。這場名為「8號夢想教室～石頭狂想曲」的公演活動，將由該校114名學生結合新竹市立管樂團跨界演出，即日起可以向校方索票，或於下週三、24日起改到新竹縣立文化局演藝廳服務台換取。「8號」是該校的地址，令其躺下就是「∞」無限大的符號，代表孩子的多元智能學習有無限大的可能。
這所學校從民國91年開始用試辦性質，走上體制外的多元智能生態小學的路，每年限額招生20名，因為成了新竹縣境內的特色小學，年年招生爆滿，所以在今年有了正式的法源依據以後，8月1日新的學年度起，將跟位於新埔發展華德福教育的北平國小一起轉型，成為新竹縣實驗小學的開路先鋒。
該校每3年都會舉辦公演1次，從劇本發想、編纂、演員訓練、舞台設計、道具服裝及燈光音響等，都全由該校師生、家長們所集思廣益完成。
今年的公演故事來自1顆石頭，講述因不經意投入水中後所引發出種種與大自然、人類及環境的互動關係，強調「共生」與尊重「生態系統」的價值觀，還將首度跟新竹市立管樂團跨界合作演出。
這場索票入場的公演，來賓憑5、6月份發票3張就能兌換入場券1張，所換取的發票將全數捐贈新竹家扶中心。
今天下午在縣府文化局造勢宣傳時也特別安排新竹家扶中心主任沈俊賢到場先行致贈校內先募得的發票，以及邀請家扶孩童到場欣賞節目的入場券。
意者即日起可向大坪國小陳小姐（03）580-2264轉29、或是劉小姐0920522691索票，或在下週三早上9點過後，到縣府文化局換票。
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