高行健藝術節開跑 高行健：台灣是我的故鄉
〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學為慶賀諾貝爾文學獎得主高行健教授於台師大擔任講座教授第6年，即起至6月15日舉辦《高行健藝術節》系列活動，今天舉行記者會，高行健致詞時表示，他長期住在法國，但從30年前就應邀來過台灣，和台灣的藝文界特別有緣，也結識了許多戲劇界、文學界的好朋友，最近連續6年擔任台師大的講座教授，「台灣已經是我的故鄉」。
台師大校長張國恩表示，為延攬國際級大師任教，提升師大師資陣容及學術水準，他在2011年赴法國巴黎，親聘首位華人諾貝爾文學獎得主高行健擔任講座教授，獲高行健同意2012年到師大開設課程，高教授不但以小說見長，還身兼戲劇作家、畫家與導演等多職。
張國恩也表示，當年他主動提出把描述東方神話故事的「山海經傳」搬上舞台，以歌舞劇呈現三皇五帝、后羿、夸父等上古神話人物故事，並搭配音樂搬上國際舞台，4年前在國家戲劇院首次上演時，高行健稱讚該劇為「當代華文劇史上的劃時代作品」、「有史詩的規模」。
台師大校方表示，全校總動員舉辦包括課程、工作坊、講座、研討會及特展等一系列活動，邀請藝文界知名人士對高行健教授的著作相關議題進行研討，以利各方汲取寶貴美學、文化藝術等經驗，建立美學新觀點，從而構築出一個供各領域創作者、演出者，以及研究者相互交流砥礪之平台，透過特展、創作分享會、創作論壇，及「靈山音樂舞蹈劇場」、「山海經傳」搖滾音樂劇等經典重現，讓民眾一睹大師風采。
高行健於1940年出生在中國江西贛州，對戲劇和繪畫有濃厚興趣，1987年離開中國到法國，並於2000年獲頒諾貝爾文學獎，成為第一位獲得這項殊榮的華人作家。瑞典學院授獎詞以「其作品的普遍價值，刻骨銘心的洞察力和語言的豐富機智，為中文小說和藝術戲劇開闢了新的道路」加以表揚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 愛河沒落 議員建議成立「風景管理處」
- 「蝦味先」 臉書急關 網友：避風頭？
- 2017台灣設計展在台南 百家設計行旅創意徵選起跑
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 普廷若公布「洩密」對話紀錄 將讓川普和白宮難堪
- 豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回...
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲
- 自由廣場》換屁股也換針 感謝李敖
- 小王車窗太黑 人夫抓姦白忙
- 獨盟》曹錦輝代班終結者 飆進生涯首次救援成功
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 迎戰「科技犯罪」 苗刑大成立科技犯罪偵查隊
- 修租賃條例變上國文課 黃昭順：很奇怪耶
- 文創業的「蘋概股」 百聿數碼22日登錄興櫃
- 列車長難為 制止婦人喧嘩反被嗆「給我下車」
- 高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖
- （影音）這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞
- 高師大獎懲系統更新出錯 學生意圖性侵資料曝光
- 空勤恆春駐點 連署人數破5千
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 吵架丟老公盤子 小潘潘深V露半球還是鎮得住
- 遭傳挺郭倍宏 周玉蔻嗆「墮落的政黨」
- 威剛跨足機器人 未來成長新動能
- 謝金燕忍父喪赴美 慟錯過豬哥亮頭七
- 惡房客還真窮？ 北韓大使館積欠德國3.3億稅金
- 提振經濟 林全指示部會從五大面向努力
- 哈利王子將娶梅根
- 掃蕩九州娛樂城賭網 逮24人、一年賭資13億
- 出國領出席費？4議員︰非詐領已退回
- （圖多）41歲美魔女甩肉5公斤 上圍竟還激升C罩杯
- NBA》豪哥麻吉沃克動刀 復健至少要6週
- 誆稱可購7折禮券 貴婦遭詐騙2431萬元
- 《法律觀點》車震隱密性高 抓姦有難度
- 政院回應國民黨質疑︰警政署長、調查局長維持常務任用
- 民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算
- （獨家）40年老友共患難 雷洪陪豬哥亮「釣魚」紓困財務
- 《小檔案》
- 坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰
- 新壽投資人民幣債券 首季匯損30億元
- 中國監控人民 建置ＤＮＡ資料庫
標題：高行健藝術節開跑 高行健：台灣是我的故鄉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email