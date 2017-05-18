高行健藝術節開跑 高行健：台灣是我的故鄉

2017-05-18 18:43

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學為慶賀諾貝爾文學獎得主高行健教授於台師大擔任講座教授第6年，即起至6月15日舉辦《高行健藝術節》系列活動，今天舉行記者會，高行健致詞時表示，他長期住在法國，但從30年前就應邀來過台灣，和台灣的藝文界特別有緣，也結識了許多戲劇界、文學界的好朋友，最近連續6年擔任台師大的講座教授，「台灣已經是我的故鄉」。

台師大校長張國恩表示，為延攬國際級大師任教，提升師大師資陣容及學術水準，他在2011年赴法國巴黎，親聘首位華人諾貝爾文學獎得主高行健擔任講座教授，獲高行健同意2012年到師大開設課程，高教授不但以小說見長，還身兼戲劇作家、畫家與導演等多職。

張國恩也表示，當年他主動提出把描述東方神話故事的「山海經傳」搬上舞台，以歌舞劇呈現三皇五帝、后羿、夸父等上古神話人物故事，並搭配音樂搬上國際舞台，4年前在國家戲劇院首次上演時，高行健稱讚該劇為「當代華文劇史上的劃時代作品」、「有史詩的規模」。

台師大校方表示，全校總動員舉辦包括課程、工作坊、講座、研討會及特展等一系列活動，邀請藝文界知名人士對高行健教授的著作相關議題進行研討，以利各方汲取寶貴美學、文化藝術等經驗，建立美學新觀點，從而構築出一個供各領域創作者、演出者，以及研究者相互交流砥礪之平台，透過特展、創作分享會、創作論壇，及「靈山音樂舞蹈劇場」、「山海經傳」搖滾音樂劇等經典重現，讓民眾一睹大師風采。

高行健於1940年出生在中國江西贛州，對戲劇和繪畫有濃厚興趣，1987年離開中國到法國，並於2000年獲頒諾貝爾文學獎，成為第一位獲得這項殊榮的華人作家。瑞典學院授獎詞以「其作品的普遍價值，刻骨銘心的洞察力和語言的豐富機智，為中文小說和藝術戲劇開闢了新的道路」加以表揚。