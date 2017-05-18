老牌零嘴蝦味先出包 雲林首波下架近25公斤

2017-05-18 18:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕針對老牌零嘴蝦味先食品被查獲使用過期原料案，雲林地檢署今天表示，雲林已配合行政稽查並要求商家下架有問題的產品，若有其他違法情事再由雲林地檢署檢察官介入。

蝦味先出包案，雲林縣衛生局今天第一波先查大潤發、虎尾及斗南共3家經銷商，下架24.295公斤，並要求下游廠商逐日回報進貨量，嚴格管控禁止流入市面。

雲林縣衛生局科長林小玲指出，衛生福利部食品藥物管理署已命業者將違規產品應於5月20日0時前完成下架不得販售。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，該案刑事部份均由高雄地檢署主辦，雲林目前由衛生單位行政稽查作業中，檢方會密切注意掌控。