| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

老牌零嘴蝦味先出包 雲林首波下架近25公斤

2017-05-18  18:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕針對老牌零嘴蝦味先食品被查獲使用過期原料案，雲林地檢署今天表示，雲林已配合行政稽查並要求商家下架有問題的產品，若有其他違法情事再由雲林地檢署檢察官介入。

蝦味先出包案，雲林縣衛生局今天第一波先查大潤發、虎尾及斗南共3家經銷商，下架24.295公斤，並要求下游廠商逐日回報進貨量，嚴格管控禁止流入市面。

雲林縣衛生局科長林小玲指出，衛生福利部食品藥物管理署已命業者將違規產品應於5月20日0時前完成下架不得販售。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，該案刑事部份均由高雄地檢署主辦，雲林目前由衛生單位行政稽查作業中，檢方會密切注意掌控。

廣告
  • 雲林縣衛生局要求經銷商下架有問題的蝦味先。（記者廖淑玲翻攝）

    雲林縣衛生局要求經銷商下架有問題的蝦味先。（記者廖淑玲翻攝）

  • 雲林第一波行政稽查，要求經銷商下架出包的蝦味先。（記者廖淑玲翻攝）

    雲林第一波行政稽查，要求經銷商下架出包的蝦味先。（記者廖淑玲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蝦味先 過期原料 雲林 黑心食品
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：老牌零嘴蝦味先出包 雲林首波下架近25公斤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.