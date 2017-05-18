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蝦味先引發食安風暴 裕榮同意即日起退費

裕榮食品最著名的國民零食蝦味先使用逾期原料，引發食安風暴。（記者洪臣宏攝）

2017-05-18  18:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕裕榮食品使用逾期原料製造零食引發食安風暴，裕榮今天發出道歉聲明，同意消費者1年內可提出5月18日（含）前，所購入的5項或其他產品發票、包裝或購買憑證，向通路商辦理退費。

裕榮食品不願出面向媒體說明該案，僅發出聲明稿說明，高市消保官殷茂乾進入廠區協調退貨、退款事宜，殷茂乾表示，發票可能已經不存在，盼裕榮能從寬認定消費憑證。

裕榮聲明指出，該事件肇因同仁誤將逾期的柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料存放倉庫，導致「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」、「發芽大豆養生粉（紅麴）」等5項產品誤用，已配合檢、調、衛生相關單位調查，並立即將5項產品及其他品項全面下架、回收、銷毀。

至於消費者退費原則，凡5月18日（含）前購入上述5項產品及其它商品，自即日起為期1年內，憑發票、包裝或購買憑證（消費紀錄）擇一，向各通路商辦理退費，若消費者有退貨疑慮，可於上班時間電洽客服專線0800731731詢問。

裕榮表示，針對這次事件所引發的食品安全衛生、健康及消費者權益侵害等爭議與恐慌，向社會大眾及消費者表示道歉，願以最大誠意解決問題，並深刻自我反省，徹底革新公司管理制度，重新建立消費者對於裕榮食品的信心。

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