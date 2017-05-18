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蝦味先涉用過期原料 屏縣首日下架448包

2017-05-18  18:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府衛生局今天（18日）接獲高雄市政府衛生局通報，裕榮食品股份有限公司涉嫌使用逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料後，隨即展開查核，首日共下架448包、54.59公斤，衛生局籲食品販售業若有問題產品，應下架並盡速辦理退貨。

屏縣衛生局表示，問題產品包括「蝦味先日式照燒口味」、「蝦味先蜜烤魷魚口味」、「蝦味先泡菜口味」、「蝦味先墨西哥煙燻口味」及「裕榮生技GABA發芽大豆養生粉（紅麴）」等5項，屏縣共有2家下游廠商，衛生局接獲通報後立即派員前往稽查，同時查核縣內大賣場、連鎖超市等業者。

衛生局強調，為確保縣民健康，衛生局於第一時間針對下游業者進行回收、下架，也呼籲業者務必遵守法規，落實自主管理，若有違法者，依據食品安全衛生管理法第7條規定「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣市主管機關」，違者將依同法第47條，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局也將持續查核問題商品流向，若民眾有食品安全衛生相關問題，可撥打衛生局食安專線08-7362596查詢。

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  • 屏縣衛生局封存蝦味先等問題產品。（屏東縣政府提供）

    屏縣衛生局封存蝦味先等問題產品。（屏東縣政府提供）

  • 蝦味先涉用過期原料，屏縣衛生局展開查核。（屏東縣政府提供）

    蝦味先涉用過期原料，屏縣衛生局展開查核。（屏東縣政府提供）

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