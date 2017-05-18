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偏鄉兒童體驗飯店住宿禮儀 處處皆好奇
2017-05-18 18:38
〔記者張菁雅／台中報導〕南投縣信義鄉東埔國小附設幼兒園孩童今天到台中市體驗飯店住宿禮儀，他們第一次到飯店，不少人是第一次搭電梯，對一切都感到好奇與興奮，有小朋友體驗結束後說，「長大也要這裡工作」。
南投縣東埔溫泉區飯店林立，但當地小朋友卻沒有機會進去，東埔國小附設幼兒園希望能給小朋友不同的體驗，在接洽頭等艙飯店後，業者欣然同意協助。20多名小朋友搭著遊覽車到台中，當車子進入市區，看到7期重劃區的高樓，小朋友興奮地說「哇！這是101大樓」。
小朋友到飯店後，工作人員為他們說明辦理入住流程，並介紹飯店的機艙設計、房內設施導覽與住宿禮儀。小朋友進到房間，迫不急待撲向沙發、床上，直說「好舒服喔」。
東埔國小教保員表示，原住民小朋友較少到都市，缺乏刺激，藉由此行增加他們生活上的體驗，也了解不同行業，對小朋友來說是難得的機會。
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