| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

台南高鐵「黃綠紅」又來了 阿勃勒打頭陣開花中

2017-05-18  18:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕時序入夏，台南高鐵特定區內結合3種路樹生態特色，且多達1700株的「黃綠紅」又來了，打頭陣的阿勃勒陸續開花中，知名美景即將再現。

台南高鐵站區周邊的阿勃勒、小葉欖仁、鳳凰木等特色路樹，因規模不小，當地的歸仁公所串連其生態美景，規劃「黃綠紅」遊賞活動，形塑觀光賣點，深受歡迎，今年邁入第3屆，本週六登場。

歸仁區長陳必成說，由於當天正好是520，取其諧音，配合推出老少咸宜的「我愛你」健走活動，廣邀親子參加，提倡正當休閒。

「黃綠紅」特色美景中，打頭陣的是阿勃勒，當地栽種有近千株，規模堪稱台南之最，分布在歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路，以及大武路東邊等處，陳必成表示，目前開花率已逾2成，正陸續綻放，美景可期，歡迎各界本週六共襄盛舉。

由於連日來天候不是很穩定，阿勃勒已見落花，雖然不多，仍像下起了小型的黃金雨，頗為迷人，吸引遊客提前造訪美景。

相較於阿勃勒的黃，小葉欖仁以綠為特色，高鐵站區附近栽種近500株，分布在歸仁九路、歸仁十路、高發一路、武當路與光明街等兩側。

小葉欖仁雖然不會開花，目前已進入茂盛期，傘型的枝幹矗立，有的甚至往道路中間延展，建構出迷人的綠色隧道。

而以紅為特色的鳳凰木，多集中在高鐵橋下道路旁，數量超過300株，目前有的已經開花，但大部分蓄勢待發，美景預期會接續在阿勃勒之後。

廣告
  • 高鐵站區的阿勃勒開花已逾2成，美景可期。（記者吳俊鋒攝）

    高鐵站區的阿勃勒開花已逾2成，美景可期。（記者吳俊鋒攝）

  • 台南高鐵站區有知名的「黃綠紅」美景，打頭陣的阿勃勒逐漸開花。（記者吳俊鋒攝）

    台南高鐵站區有知名的「黃綠紅」美景，打頭陣的阿勃勒逐漸開花。（記者吳俊鋒攝）

  • 阿勃勒陸續開花，已有民眾提前遊賞美景。（記者吳俊鋒攝）

    阿勃勒陸續開花，已有民眾提前遊賞美景。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小葉欖仁 阿勃勒花季 鳳凰花
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：台南高鐵「黃綠紅」又來了 阿勃勒打頭陣開花中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.