台南高鐵「黃綠紅」又來了 阿勃勒打頭陣開花中

2017-05-18 18:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕時序入夏，台南高鐵特定區內結合3種路樹生態特色，且多達1700株的「黃綠紅」又來了，打頭陣的阿勃勒陸續開花中，知名美景即將再現。

台南高鐵站區周邊的阿勃勒、小葉欖仁、鳳凰木等特色路樹，因規模不小，當地的歸仁公所串連其生態美景，規劃「黃綠紅」遊賞活動，形塑觀光賣點，深受歡迎，今年邁入第3屆，本週六登場。

歸仁區長陳必成說，由於當天正好是520，取其諧音，配合推出老少咸宜的「我愛你」健走活動，廣邀親子參加，提倡正當休閒。

「黃綠紅」特色美景中，打頭陣的是阿勃勒，當地栽種有近千株，規模堪稱台南之最，分布在歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路，以及大武路東邊等處，陳必成表示，目前開花率已逾2成，正陸續綻放，美景可期，歡迎各界本週六共襄盛舉。

由於連日來天候不是很穩定，阿勃勒已見落花，雖然不多，仍像下起了小型的黃金雨，頗為迷人，吸引遊客提前造訪美景。

相較於阿勃勒的黃，小葉欖仁以綠為特色，高鐵站區附近栽種近500株，分布在歸仁九路、歸仁十路、高發一路、武當路與光明街等兩側。

小葉欖仁雖然不會開花，目前已進入茂盛期，傘型的枝幹矗立，有的甚至往道路中間延展，建構出迷人的綠色隧道。

而以紅為特色的鳳凰木，多集中在高鐵橋下道路旁，數量超過300株，目前有的已經開花，但大部分蓄勢待發，美景預期會接續在阿勃勒之後。