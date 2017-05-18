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力勤過期肉 2.4萬公斤民眾恐已吃下肚

2017-05-18  18:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員段緯宇今日在市議會說，力勤冷凍公司過期肉品的檢舉人向他爆料，過期肉品至少超過三萬公噸，且不止桃園、嘉義跟台南，新北、台中也有；市府衛生局立刻打臉反擊，是3萬公斤而非3萬公噸，其中近6千公斤封存，剩下2萬4千公斤恐已吃下肚。

段緯宇表示，力勤冷凍公司過期肉品檢舉人自述，從2014年送貨期間，只要發現老闆要他將過期肉品改標，他就拍照錄影，拍攝超過1百張照片與22段影片，目前全都交給衛生局與檢調調查。

檢舉人又說，過期肉品是全省送貨，絕對不只中市衛生局公布的台南等3縣市，新北市、台中市也有，只是台中市攤商進貨少，早就吃掉了；段緯宇據此怒抨市府隱瞞真相；議員李中也說，衛生局長呂宗學曾向他證實「中市賣得快，所以查不到存貨。」

衛生局則澄清指出，連日跨縣市調查，經統計所有檢舉人提供的出貨日期照片，總銷貨量是3萬公斤流入市面，並非3萬公噸，總計5974.4公斤過期冷凍雞腿、大腸頭封存，其他24000公斤疑似過期肉品恐被吃下肚。

衛生局表示，清查台中市24家下游業者，現查獲無標示的土雞胇7KG，由業者自行銷毀，避免再流入市面，對力勤已開罰1200萬元，並持續進行調查，預計下周發函給力勤下游業者，強烈要求務必做好自主管理，否則依法開罰。

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  • 台中市議員段緯宇（左二）踢爆力勤過期肉品超過3萬公噸，立刻被衛生局打臉，事實是3萬公斤。（記者黃鐘山攝）

    台中市議員段緯宇（左二）踢爆力勤過期肉品超過3萬公噸，立刻被衛生局打臉，事實是3萬公斤。（記者黃鐘山攝）

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