快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
國中會考 雲林考區明下午3點開放看考場
2017-05-18 19:22
〔記者詹士弘／雲林報導〕106年國中教育會考將於這個週六、日登場，會考試務由虎尾高中主辦。雲林考區共有8個考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中，明天下午3至5點開放考場。
雲林縣府教育處表示，今年會場雲林考區共有7782人報名，較去年減少336人，共設有197間試場，測驗前一天（19日）當天下午3點到5點開放考場，考生可到各考場認識環境，但不得進入試場。
5月20日上午考社會及數學、下午考國文及寫作測驗；21日上午考自然、英語（閱讀、聽力）；除了英文（聽力）只要遲到就不得入場，也不得提早出場外，其他各科遲到20分鐘不得入場，考試開始後未達30分鐘不得出場。
主辦單位提醒考生記得要帶准考證、應考文具，但是不可以帶手機進場，也不可以帶具有通訊功能的智慧型手錶等與考試無關的物品進場，此事項將會被記違規2點，寫作測驗則扣1級分。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 愛河沒落 議員建議成立「風景管理處」
- 「蝦味先」 臉書急關 網友：避風頭？
- 2017台灣設計展在台南 百家設計行旅創意徵選起跑
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 普廷若公布「洩密」對話紀錄 將讓川普和白宮難堪
- 豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回...
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲
- 自由廣場》換屁股也換針 感謝李敖
- 小王車窗太黑 人夫抓姦白忙
- 獨盟》曹錦輝代班終結者 飆進生涯首次救援成功
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 迎戰「科技犯罪」 苗刑大成立科技犯罪偵查隊
- 修租賃條例變上國文課 黃昭順：很奇怪耶
- 文創業的「蘋概股」 百聿數碼22日登錄興櫃
- 列車長難為 制止婦人喧嘩反被嗆「給我下車」
- 高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖
- （影音）這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞
- 高師大獎懲系統更新出錯 學生意圖性侵資料曝光
- 空勤恆春駐點 連署人數破5千
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 吵架丟老公盤子 小潘潘深V露半球還是鎮得住
- 遭傳挺郭倍宏 周玉蔻嗆「墮落的政黨」
- 威剛跨足機器人 未來成長新動能
- 謝金燕忍父喪赴美 慟錯過豬哥亮頭七
- 惡房客還真窮？ 北韓大使館積欠德國3.3億稅金
- 提振經濟 林全指示部會從五大面向努力
- 哈利王子將娶梅根
- 掃蕩九州娛樂城賭網 逮24人、一年賭資13億
- 出國領出席費？4議員︰非詐領已退回
- （圖多）41歲美魔女甩肉5公斤 上圍竟還激升C罩杯
- NBA》豪哥麻吉沃克動刀 復健至少要6週
- 誆稱可購7折禮券 貴婦遭詐騙2431萬元
- 《法律觀點》車震隱密性高 抓姦有難度
- 政院回應國民黨質疑︰警政署長、調查局長維持常務任用
- 民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算
- （獨家）40年老友共患難 雷洪陪豬哥亮「釣魚」紓困財務
- 《小檔案》
- 坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰
- 新壽投資人民幣債券 首季匯損30億元
- 中國監控人民 建置ＤＮＡ資料庫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國中會考 雲林考區明下午3點開放看考場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分