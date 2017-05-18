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國中會考 雲林考區明下午3點開放看考場

2017-05-18  19:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕106年國中教育會考將於這個週六、日登場，會考試務由虎尾高中主辦。雲林考區共有8個考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中，明天下午3至5點開放考場。

雲林縣府教育處表示，今年會場雲林考區共有7782人報名，較去年減少336人，共設有197間試場，測驗前一天（19日）當天下午3點到5點開放考場，考生可到各考場認識環境，但不得進入試場。

5月20日上午考社會及數學、下午考國文及寫作測驗；21日上午考自然、英語（閱讀、聽力）；除了英文（聽力）只要遲到就不得入場，也不得提早出場外，其他各科遲到20分鐘不得入場，考試開始後未達30分鐘不得出場。

主辦單位提醒考生記得要帶准考證、應考文具，但是不可以帶手機進場，也不可以帶具有通訊功能的智慧型手錶等與考試無關的物品進場，此事項將會被記違規2點，寫作測驗則扣1級分。

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  • 106年國中教育會考即將上場，明天下午3至5點開放考場供考生認識環境。（記者詹士弘攝）

    106年國中教育會考即將上場，明天下午3至5點開放考場供考生認識環境。（記者詹士弘攝）

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