中市文心路將拓寬增設自行車道 7月發包

2017-05-18 18:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線預計107年試運轉、109年全線通車，為了提供民眾足夠的轉乘空間，沿線文心路人行道將從現行3公尺拓寬為5.8公尺，包括3.8公尺的人行空間及2公尺的自行車專用道，盼賦予文心路新風貌，成為台中的示範道路。

建設局今天在道安會報中，專案報告文心路人行道拓寬計畫，施作範圍為北屯路至建國北路，全長10.2公里，兩側人行道將拓寬至5.8公尺，除增設2公尺寬的自行車道，也會把變電箱、號誌、路樹、消防栓等公有設施，遷移集中至公共設施帶內，讓人行空間更順暢。

建設局專門委員葉双福表示，文心路人行道將往慢車道拓寬，未來文心路的車道數不變，車道寬度則會縮減，縮減後的車道寬度仍符合法令規定。

工程將分成4標，第1標為公益路至大墩七街，預計7月底發包，明年1月底完工；第2標為北屯路至大隆路；第3標為大隆路至建國北路；第4標為各捷運站體街廓。均預計明年8月底完工。工程總經費為8.2億元，除了拓寬人行道，文心路路面也將同步整修。

文心路的路邊停車格因捷運施工而全部塗銷，附近居民均關心停車格是否恢復，道安會報委員建議劃設累進費率停車格，搭配部分路段繪製黃線，以供臨時停車需求，市府則將再廣納各界意見進行討論。

委員也提醒市府，台中的機車族多，民眾也可能開車來搭捷運，造成沿線停車需求增加，因此必須同步考量停車空間的配套。另外，民眾習慣將汽機車停放於人行道甚至騎樓，建議應增加文心路垂直道路停車空間、設置車阻並加強宣導，才能達到提供行人舒適行走空間的目標。