赴日旅遊太旺 北海道暑期團費竟比去年貴4000元

2017-05-18 18:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假是台灣人出國旅遊的旺季，旅行業品質保障協會表示，今年7、8月東南亞線仍主打親子旅遊，9月則以招待團、學生團體為主，但因今年9月起泰簽不再免費，預估團費將比上一季調漲1200元。東北亞部分，東京、大阪和九州仍是前三大旅遊熱門景點，在機票調漲及日幣下跌的消長下，團費較去年同期高出1000元，北海道則因薰衣草花季吸引眾多旅客朝聖，房間數供不應求，漲幅高出4000元。

為提供旅客合理的價格享受適合的行程，品保協會今天公布夏季7～9月的旅遊團參考價格，東南亞委員俞示芬表示，每年暑假東南亞都是親子旅遊的主流市場，今年團費比起去年同期大多持平，但受到國際品牌五星級飯店漲幅大，尤其在峇里島、蘭卡威特別明顯，團費漲幅約1000~3000元。而今年像是宿霧太平洋航空及亞航都新增菲律賓航線，團體價格早鳥優惠多。

東北亞航線部分，因日幣貶值帶動台灣人到日本玩的人數，品保協會日本線發言人蔡錦惠指出，光是東京今年就增加50%的市場，遊客數多帶動房價上漲，和匯率相抵之下團費反而小漲1000元，至於北海道漲幅最為明顯，因為許多業者都在今年推出道北形成，導致房價上漲，團費漲幅4000元，其他如道南、道央只漲1000元。

蔡錦惠表示，東京、大阪及九州今年仍是台人最愛的旅遊景點前三名，關東市場今年推出迪士尼二日遊，大阪環球影城小小兵樂園開幕，九州市場則多安排豪斯登堡，都是親子旅遊最愛，今年業者也推出東京超值團5天2萬4800元起、大阪3萬2800起、北海道3萬3800元起。

美加線部分，美加線發言人陳崇銘表示，今年因加拿大航空重返台灣市場，機票促銷、機位增加，讓超值團降幅約1000~3000元，豪華團更可省5000到1萬元，主要是路易絲湖城堡一房難求，讓部分業者更改產品內容。

歐洲方面，暑假是歐洲旅遊旺季，日照長、氣候舒適，又是折扣季，行程漲幅約2000到4000元。