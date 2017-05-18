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新竹輕軌 竹縣議員：不切實際的不用去做

2017-05-18  19:31

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹輕軌計畫對新竹縣是「花而不實」？國民黨新竹縣議員賴江海今天總質詢時問縣長邱鏡淳有多少信心可以爭取到？目前又已獲核定了哪些？甚至直接建議邱鏡淳「不切實際的工作不用去做」。

但是同黨的議員羅吉祥則主張，竹東鄉親人口那麼多，輕軌當然需要且可行，要求縣府交旅處一定要提報計畫，且規劃可行性的評估。

賴江海說，中央的前瞻基礎建設計畫中，新竹輕軌有300億預算，其中100億元「獎」落新竹縣。

但以縣府目前的財力，根本沒有能力編列配合款，不少人跟他一樣都不看好，認為輕軌在新竹縣、市根本沒有市場。這從竹北市民公車、新竹縣快捷都只有上下班時間才有人搭可見一斑，還不如多增闢幾條新竹縣、市之間的連絡道來得務實。

賴江海還說，縣府努力提報給中央的前瞻基礎建設計畫，以新竹縣目前的財政狀況，就是10年、20年也做不到。

他想問縣長邱鏡淳那麼認真提報「他（中央）會給我們嗎？」、「中央現在是誰執政？他會給我們嗎？」

賴江海質疑，輕軌說很容易，但要維護、要養它卻很難。政治人物不是唱高調，不是講講好聽的就好，所以他建議邱鏡淳不要對輕軌抱持希望，「不切實際的工作就不用去做」。

新竹縣政府綜合發展處表示，前瞻基礎建設計畫的特別預算中央還沒有通過，目前還沒有所謂「已核定」的項目，只有初步同意「納入」的建設計畫，最快要到8月才能提案。

縣長邱鏡淳說，縣府增提14億的新埔埔東隧道新建案、50億台鐵高架化案後，總共向中央爭取30項、254億元的前瞻計畫。初步已「被納入」的有：浪漫台3線5個縣市共20億、與將循營建署「城鎮之星」計畫打造的六家水圳文化景觀再現3億元等。其他則還在努力爭取中。

縣府表示，中央各部會補助款所需的地方配合款不一，從總經費的16％到30％都有。

新竹輕軌竹縣部分預算100億，如果以30％計算，就要30億元的地方配合款，確實是財政拮据的新竹縣所難以承擔的。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（立者）被問到前瞻基礎建設時「他（中央）會給我們嗎？」，以「會努力爭取」回應。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（立者）被問到前瞻基礎建設時「他（中央）會給我們嗎？」，以「會努力爭取」回應。（記者黃美珠攝）

  • 國民黨新竹縣議員賴江海今天總質詢時提到輕軌，要縣長邱鏡淳「不切實際的不用去做」。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員賴江海今天總質詢時提到輕軌，要縣長邱鏡淳「不切實際的不用去做」。（記者黃美珠攝）

  • 國民黨新竹縣議員羅吉祥認為輕軌對竹東鄉親當然需要且可行，要求縣府一定要提報計畫，且規劃可行性的評估。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員羅吉祥認為輕軌對竹東鄉親當然需要且可行，要求縣府一定要提報計畫，且規劃可行性的評估。（記者黃美珠攝）

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