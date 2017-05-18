高雄捷運輕軌定檢 評等優等

2017-05-18 18:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天下午邀集15位專家、學者，進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查，由於高捷今年第1季平均日運量達18.45萬人次，破10年來紀錄，105年稅後淨利8900萬元，首次轉虧為盈，輕軌的運量也有顯著成長，因此評等優等。

今年高雄捷運年度定期檢查，與會學者專家提出多項建言，包括改善捷運站照明、空調及停車場占用等問題。

定期檢查召集人、交通局副局長黃萬發表示，高捷運量部分，105年平均日運量為17.24萬人次，相較於104年度日運量16.49萬人次，成長了4.5%，今年第1季平均日運量更達18.45萬人次。

至於輕軌，今年平均日運量也達5120人次，總計高雄市大眾運輸量，去年已突破1億2千萬人次，比高雄捷運通車前一年的3400餘萬人次，成長3.5倍。

黃萬發指出，高雄捷運因多卡通全閘門服務開通、南機廠大魯閣草衙道開幕、品牌行銷及觀光活動推廣，成功帶來運量，提前至105年達成財務平衡，因此評為優等。

交通局長陳勁甫說，未來配合高雄捷運黃線、路竹延伸線、環狀輕軌第二階段、台鐵地下化等重大交通建設，將建構高雄市更完整的軌道運輸路網，預期將大幅拉抬高雄市搭乘大眾運輸人數。