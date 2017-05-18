| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

高雄捷運輕軌定檢 評等優等

2017-05-18  18:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天下午邀集15位專家、學者，進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查，由於高捷今年第1季平均日運量達18.45萬人次，破10年來紀錄，105年稅後淨利8900萬元，首次轉虧為盈，輕軌的運量也有顯著成長，因此評等優等。

今年高雄捷運年度定期檢查，與會學者專家提出多項建言，包括改善捷運站照明、空調及停車場占用等問題。

定期檢查召集人、交通局副局長黃萬發表示，高捷運量部分，105年平均日運量為17.24萬人次，相較於104年度日運量16.49萬人次，成長了4.5%，今年第1季平均日運量更達18.45萬人次。

至於輕軌，今年平均日運量也達5120人次，總計高雄市大眾運輸量，去年已突破1億2千萬人次，比高雄捷運通車前一年的3400餘萬人次，成長3.5倍。

黃萬發指出，高雄捷運因多卡通全閘門服務開通、南機廠大魯閣草衙道開幕、品牌行銷及觀光活動推廣，成功帶來運量，提前至105年達成財務平衡，因此評為優等。

交通局長陳勁甫說，未來配合高雄捷運黃線、路竹延伸線、環狀輕軌第二階段、台鐵地下化等重大交通建設，將建構高雄市更完整的軌道運輸路網，預期將大幅拉抬高雄市搭乘大眾運輸人數。

廣告
  • 15位專家、學者，進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查。（記者葛祐豪攝）

    15位專家、學者，進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 優等 定檢 高捷 高雄捷運
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：高雄捷運輕軌定檢 評等優等


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.