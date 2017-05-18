| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

帶動商機 虎尾第三公有零售市場通道開工

2017-05-18  17:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕緊鄰虎尾德興宮、民國41年起開始營運，至今有65年歷史的虎尾鎮第三公有零售市場今天進行通道開工，排除障礙物打通老舊市場，附近攤商及住戶都共襄盛舉，盼帶動商機讓大家「有錢賺」。

通道被堆滿廢棄雜物，加上沒有路燈，虎尾鎮第三公有零售市場從林森路到中正路之間原本有一條舊的通道，但因市場沒落後乏人管理，整條巷道陰暗不堪，少有民眾出入，被夜歸婦女視為「畏途」不敢經過，附近民眾調侃為「虎尾摸乳巷」。

附近保留一處日治時期的「出張所」，目前正由雲林縣文化處進行整修改善未對外開放，為了配合該處景點規劃，同時搭配縣定古蹟德興宮，虎尾公所動用165萬元經費，進行該市場美容整形工程。

虎尾鎮長林文彬指出，該通道全長104公尺，施作項目包括路面及水溝改善，舖設防滑紙模地坪、路燈照明更新、遮雨棚等，賦予老舊市場連貫市區景點的新使命，也呼應未來糖鐵五分車復駛，活化虎尾鎮內整體景觀，1個月後完工，要大家拭目以待。

今天附近攤商及住戶都到場參加動工祭典，由於該處緊鄰虎尾德興宮，舊稱「西市」，第三公有零售市場若能重新整理招商，盼能帶動市區的繁榮及發展。

廣告
  • 虎尾鎮第三公有零售市場進行通道開工工程。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮第三公有零售市場進行通道開工工程。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮第三公有零售市場通道開工，改善老舊市場現況。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮第三公有零售市場通道開工，改善老舊市場現況。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮長林文彬等人參加開工祭典祈求工程順利。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長林文彬等人參加開工祭典祈求工程順利。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公有零售市場 虎尾 虎尾第三公有零售市場 零售市場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：帶動商機 虎尾第三公有零售市場通道開工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.