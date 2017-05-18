校狗生病了 五股國中學生殺「豬公」付醫藥費
〔記者葉冠妤／新北報導〕「豬公殺了，可以再養，但『樂樂』只有一個！」新北市五股國中的校狗「樂樂」最近生病告假，801全班近30名學生為了贊助「樂樂」的醫藥費，把養了一學期的撲滿「豬公」殺了，拿出辛苦存到的1000多元，交給學校當作「樂樂」的醫藥費，就是盼望他可以早日康復，繼續跟大家一起玩！
五股國中校長蔡秀香說，在認養「樂樂」之前，學校原本有一隻校狗「小黑」，小黑盡責又聰明，除守護校園安全，更會咬起校園內的垃圾，丟進垃圾桶，當小黑莫名消失，全校師生都傷心透了，有人推測可能年歲已高的小黑，決定躲起來靜靜地離開人世間。
因為太想念小黑，4年多前學校決定到五股動物之家，再認養一隻新的校狗，初來乍到的「樂樂」，原本沒有名字，是經由全校1000多位師生合力命名，從1、20個名字裡票選出「樂樂」這個名字，命名儀式當天，「樂樂」更站上司令台，由老師們向全校介紹牠，自此原本膽怯的「樂樂」，慢慢與孩子、老師們親近，成了全校的寶貝。
不僅如此，「樂樂」更是學校警衛的最佳值勤夥伴，蔡秀香說，由於臨山，學校面積多達4.3公頃，「樂樂」變成了警衛巡視校園時的定心丸，有時候「樂樂」遠遠看見暗處有蛇，會吠叫提醒警衛注意安全；每天上下學，「樂樂」則一定站在校門口跟學生們打招呼，目送學生上下學，堪稱最盡責的巡守員。
可愛有活力的「樂樂」在今年4月底突然顯露出病態，常躺在地上氣喘呼呼，老師們發現後帶「樂樂」去看獸醫，才發現「樂樂」遭心絲蟲入侵，緊急為「樂樂」投藥、施打針劑接受治療，並住院幾天療養，光是前期的醫藥費就已花了1萬2千多元，多由校長、老師們自掏腰包支付，前後療程需耗時3個月，目前「樂樂」已先返校休養，但7月中還需再進行一次投藥治療。
前幾天，801班的導師何映萩隨口在課堂中提起「樂樂」生病的事，沒想到下課後，班上竟決議將養了1學期的豬公撲滿送到學校總務處，幾個小女生紅著眼眶說，「『樂樂』生病了，需要花錢治療，我們想幫牠付點醫藥費。」，讓老師們看了很感動。
蔡秀香表示，雖然小小的撲滿只有1000多塊，但卻有著學生無限大的心意與善良，當老師問學生們好不容易養肥的豬公就這麼沒了，會不會覺得可惜時，學生毫不猶豫地說，「豬公殺了，可以再養，但『樂樂』只有一個！」全班討論後，一致決定要幫助「樂樂」戰勝心絲蟲。
蔡秀香說，學校教育一直認為良善的心念遠比優異的學業成績重要，「樂樂」在五股國中得到了家的溫暖，而學生們也因為「樂樂」，學會付出愛與關懷。
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標題：校狗生病了 五股國中學生殺「豬公」付醫藥費
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