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用完的衛生紙筒先別丟！ DIY飾品架省錢又環保！

衛生紙筒竟能改造成飾品架？

2017-05-23  14:09

〔即時新聞／綜合報導〕捲筒衛生紙使用完畢後，總是會留下紙筒，雖說紙漿製品回收之後可以分解，但如果可以再次利用，並將它改造成生活小物，是不是一件既環保又省錢的事呢？現在只要備妥衛生紙筒、紙膠帶（能裝飾的東西皆可）和打洞器三樣物品，就可以輕鬆完成簡易的飾品架囉，快一起動手改造吧！


▲步驟1：因飾品最後要穿過紙筒，才能掛在飾品架上，為了避免紙筒貼上紙膠帶與襯底之後太厚，打洞機無法順利打出孔，建議先在紙筒上打洞，再貼上紙膠帶。此外，拿飾品來實際測量，才能大概抓出每個洞的間距，等到打出一定數量的孔之後（一個紙筒大概掛三到四條項鍊或手鍊，若是只放耳環洞可以多打幾個），就可以使用紙膠帶裝飾囉！


▲步驟2：黏好紙膠帶之後，可以用白紙服貼在衛生紙筒內部當成襯底，以遮住紙膠帶收邊與紙筒內部，接著再依據剛才已經打洞的位置重複穿孔即可。


▲步驟3：依照個人喜好裝飾水鑽或貼紙（圖片擷取自影片）


▲步驟4：將項鍊、手鍊、耳針等飾品穿過洞裡，簡易飾品架就完成了！

只要有這個飾品架，就不用再擔心飾品因自己隨手一放而消失不見啦！還不快動手做做看！

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