網購「貨到付款」不給退 消基會籲宅配業者設退款機制

2017-05-18 17:41

〔記者林彥彤／台北報導〕臉書銷售夯，不過消基會今天指出，自今年1月到4月為止，就接獲超過200多位消費者申訴網購「貨到付款」無法退貨糾紛。消基會提醒，消費者應選擇有信譽的商家，並呼籲，提供宅配業者應設置完整退貨機制。

一名消費者陳小姐於2月底在臉書粉絲團訂一件1388元的紅色西裝外套，賣家在其臉書上強調「支持貨到付款，先驗貨，再付款!」不料收到貨後發現衣服嚴重破損，她向店家發訊息反應，店家竟將她踢出社團，隨後查看宅急便寄件人欄位，卻僅有一串數字完全無店家資訊，她氣得轉向消基會申訴。

消基會董事長游開雄表示，陳小姐的案例非個案，申訴網購貨到付款的退貨糾紛中，尤以臉書與LINE的申訴最多，主訴內容為找不到賣家可要求退貨，其運送單聯也未有賣家完整資訊，且提供代收服務的宅配業者也拒絕退貨。

消基會進一步針對國內有提供代收服務的宅配業者如郵局、新竹物流、黑貓宅急便和台灣宅配通調查，發現僅有郵局充分接露賣家寄件人資訊，並提供消費者退款服務，其餘3家皆沒有。

游開雄呼籲，宅配業者既有提供代收服務，就應接受消費者退貨退款，不過現今尚無法源強制規定，主管機關消保處有必要將其納入網購應記載與不得記載項目中。

游開雄提醒，消費者應選擇有信譽的商家，並注意網路商家標示「貨到付款」未必保證退款，消費者為自保最好將所有交易明細紀錄保存下來，與物流業者要求退款時也可以錄音方式記錄，必要時可走簡易法庭法律途徑。