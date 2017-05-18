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麻豆國中會考遇廟會 首次成立巡查機車隊護安寧

2017-05-18  17:46

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考將在本週六、日（20、21）登場，麻豆考場遇上「神明生」的進香期，麻豆區公所結合考場主辦學校曾文家商、警、消和考生家長，組成守護考生聯盟，下午誓師，呼籲進香團配合。

麻豆區長林振祿說，公所將在曾文家商校門口設立應變中心，今年並首次成立巡查機車隊、媽媽守護隊，還有舉牌隊，將巡迴考場與重要路口，勸導進香團不要燃放鞭炮，尤其是高空煙火，一旦勸導不聽，將開單取締。

往年國中會考麻豆區考場設在曾文農工，因與麻豆代天府只有一牆之隔，考季遇上李府千歲神誕日的進香期，前年更碰上「麻豆香」科，為免影響考生考試，首次將考場改設在曾文家商，去年又改回曾文農工考場，因考量維護考場安寧的地理位置，今年再改回曾文家商設考場，離主要廟宇麻豆代天府、安業太子宮、油車太子宮較遠。

而為維護考生舒適安靜的應考環場，今年守護方式更周全，以考場曾文家商為中心，在周邊築起3道防護，考場四周成立媽媽守護隊，舉牌隊在考場周邊路口，提醒路過的進香團降低音量和不放鞭炮，勸阻製造噪音。

特別成立的巡查機車隊，則放在更外圍，以機動方式在中山高麻豆交流道、台84快速道路交流道、台19甲等進入麻豆市區的主要路口，一看到進香團將隨行宣導。

麻豆消防隊進駐應變中心配合稽查爆竹煙火，曾文家商校長陳藝昕說，考場設有27個試場、1133人應考，學校設有考生服務隊。麻豆警分局則負責試場周圍安全維護工作。

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  • 週末登場的國中會考期間，麻豆區公所今年首次成立巡查機車隊，將一路跟隨進香團，宣導不製作噪音。（記者楊金城攝）

    週末登場的國中會考期間，麻豆區公所今年首次成立巡查機車隊，將一路跟隨進香團，宣導不製作噪音。（記者楊金城攝）

  • 麻豆區公所結合考場主辦學校曾文家商、警、消和考生家長，組成守護考生聯盟，今天下午誓師。（記者楊金城攝）

    麻豆區公所結合考場主辦學校曾文家商、警、消和考生家長，組成守護考生聯盟，今天下午誓師。（記者楊金城攝）

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