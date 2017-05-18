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修改民調題目挨批護航朱立倫 奇摩新聞這麼說…

2017-05-18  18:00

〔即時新聞／綜合報導〕「Yahoo!奇摩新聞」昨晚間針對新北市嚴查不當改裝排氣管的噪音車輛一事，進行網路投票，卻被網友發現題目後來被修改，挨批是在帶風向、護航朱立倫。不過據「Yahoo!奇摩新聞」指出，當時是因收到新北市府告知新聞稿有做修正，才修改投票題目，但事後發現題目原意已經不同，也已提早關閉投票。

新北市自本月15日起，加嚴稽查不當改裝排氣管的噪音車輛，因首篇新聞稿稱「不須經過噪音檢驗」即可開罰，引發外界質疑。「Yahoo!奇摩新聞」昨晚間則為此舉辦網路投票，一開始的題目是「新北市嚴查排氣管改裝車，不需再經過噪音檢驗，直接開罰，你贊成嗎？」

但有網友發現，投票的題目稍晚卻被改成「新北市嚴查夜間排氣管改裝車噪音，會對改裝車開立意見陳述書，若再不做噪音檢驗，將會開罰，你贊成嗎？」這番作法引發外界砲轟，質疑「Yahoo!奇摩新聞」企圖帶風向護航朱立倫，為最惡質的新聞產製方式。

對此，「Yahoo!奇摩新聞」今在臉書PO文，並附上新北市府發布的新聞稿及新北市府傳訊息的對話截圖，解釋當天一開始是基於新北市環保局的新聞稿建立民調題目，但之後接獲新北市府來電及提供更正的新聞稿，基於主管機關已經來函修正，才會修改民調題目，但因題目修改後與原本題目的題意已經不同，因此當下也提早關閉該項民調，並感謝網友對於這次民調題目處理過程的關切與指教。

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  • 「Yahoo!奇摩新聞」昨晚間針對新北市要嚴查不當改裝排氣管的噪音車輛一事，進行網路投票，卻被網友發現題目後來被修改，奇摩新聞今為此做出解釋。（圖擷自「Yahoo!奇摩新聞」臉書）

    「Yahoo!奇摩新聞」昨晚間針對新北市要嚴查不當改裝排氣管的噪音車輛一事，進行網路投票，卻被網友發現題目後來被修改，奇摩新聞今為此做出解釋。（圖擷自「Yahoo!奇摩新聞」臉書）

  • 「Yahoo!奇摩新聞」PO出新北市環保局一開始的新聞稿，說明民調題目的來源。（圖擷自「Yahoo!奇摩新聞」臉書）

    「Yahoo!奇摩新聞」PO出新北市環保局一開始的新聞稿，說明民調題目的來源。（圖擷自「Yahoo!奇摩新聞」臉書）

  • 「Yahoo!奇摩新聞」PO出與新北市府的對話內容，證明是因新北市府更正新聞稿訊息，才修改民調題目。（圖擷自「Yahoo!奇摩新聞」臉書）

    「Yahoo!奇摩新聞」PO出與新北市府的對話內容，證明是因新北市府更正新聞稿訊息，才修改民調題目。（圖擷自「Yahoo!奇摩新聞」臉書）

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相關關鍵字： 主管機關 噪音 奇摩新聞 改裝車 新聞稿 朱立倫 民調 網路投票
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