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1份導覽折頁成本68元 議員批納稅錢亂花
2017-05-18 17:30
〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員王立任今日質詢踢爆，文資處編印「發明好神巧聖先師魯班」導覽簡介，才A4大小一張竟花費68元，相當一個便當的價錢，批評納稅錢亂花？文化局長王志誠解釋，內容含文獻整理、插畫與美編，未來酌以降低價格。
王立任說，台中市文化資產經由文化局登錄、指定多達270項以上，但去年所出版的導覽簡介只新增4種，比例明顯偏低，看不出文化局對文化資產的推廣及教育的用心，事實上這都有完整的調查研究，導覽簡介的編印並不難。
王立任接著拿出由文化資產處編印的「發明好神巧聖先師魯班」導覽折頁，質疑該份簡介印製份數1000張，經費竟高達68000元，平均每一張要68元，一張簡介要花費納稅人一個便當的錢，這樣經費的支出合理嗎？
他怒批，當初看到這個價錢還以為自己眼花甚至覺得不可思議，也從沒聽過一張提給民眾的導覽簡介竟然要價68元，並當場詢問副市長林依瑩及文化局長王志誠，若以市民的角度來思考，可以接受這種價錢嗎？納稅人的錢是這樣花的？
王立任表示，文化推廣經費有限，文化資產處應該要有更嚴謹的態度，珍惜納稅人的錢，並將錢有效運用、審慎規劃，才能擴大推廣文化資產，不該再發生這麼離譜的事件。
林依瑩表示，會對該經費進一步調查；王志誠解釋，簡介文宣並非僅有純文字，也包含文獻整理，並採用插畫編排，由於插畫價格未有一定標準，再加上圖畫設計與美編，是否確實稍嫌偏高，未來將會檢討，至於文宣內容將再調整，斟酌降低單價成本。
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