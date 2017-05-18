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國光客運台中-新竹線 規劃繞行苗栗

2017-05-18  17:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣民到台中市或新竹市，沒有國道客運可搭乘。立委徐志榮邀集國光客運公司及苗栗監理站、縣府等相關單位，研議搭國光客運原有路線「台中—新竹」順風車之便，繞行苗栗市水流娘龜山站接駁；國光客運表示「樂意協助」，待繞行路線整備完成，會評估時段班次進行試辦，希望苗栗乘客多多支持。

苗栗縣民前往台中、新竹，考量高鐵站地點、票價及轉運，會搭乘高鐵者少；客運則走平面道路，路程較費時，大多仰賴台鐵運輸。不過，並非每個鄉鎮都有火車站，地方向徐志榮反映，盼能有國道客運服務，往來台中、新竹。

徐志榮今天邀集國光客運、苗栗監理站、公路總局苗栗工務段、縣府工務處道路管理科等相關單位研議可行性方案。

徐志榮建議，因國光客運原有「台中—新竹」路線，行駛中山高速公路，可於苗栗交流道附近增設一停靠站。徐志榮及苗栗監理站長陳富發並建議在下交流道的五穀陸橋路口設站，繞行距離短且有足夠迴轉空間，最適合。

但國光客運副總經理黃雍軒指出，公司在苗市水流娘設有龜山站及售票亭，仍在租期，且售票員可控管班車座次，否則民眾在站牌等車，待上車購票，才發現沒座位，也不妥。

國光客運公司今天調派1輛專車，進行繞行路線測試，專車由苗栗交流道，循台6線往苗栗方向，於鶴岡口轉切入舊台6線，再於全國加油站迴轉回台6線上的龜山橋站。

由於舊台6線部分路段路幅不寬，且有1處沒有交通號誌的小路口，另在加油站迴轉時，會占用2線車道，國光客運基於行車安全，希望能夠協助增設相關交通號誌、標線及反光鏡等。徐志榮也請公路總局、縣府工務處道管科等單位配合。

對於增繞行苗栗，黃雍軒表示，「樂意協助」，待繞行路線整備完成，公司也會評估時段班次進行試辦；公司基於營運考量，若成效佳，路線才能維持，希望苗栗乘客能多多支持。

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  • 立委徐志榮邀集國光客運公司及苗栗監理站、縣府等相關單位，研議搭國光客運原有路線「台中—新竹」順風車之便，繞行苗栗市水流娘龜山站接駁。（記者彭健禮攝）

    立委徐志榮邀集國光客運公司及苗栗監理站、縣府等相關單位，研議搭國光客運原有路線「台中—新竹」順風車之便，繞行苗栗市水流娘龜山站接駁。（記者彭健禮攝）

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標題：國光客運台中-新竹線 規劃繞行苗栗


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