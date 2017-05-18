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小學生造句懷念豬哥亮 網友：他在天上會感動到哭...
2017-05-18 17:51
〔即時新聞／綜合報導〕影壇笑匠「豬哥亮」日前逝世，讓許多深愛他的影迷及親友相當不捨，也引起大眾無限追思。有網友在臉書社團《爆料公社》表示，學生在造句中寫下：「只要想念豬哥亮，就想起他的冷涼卡好。」讓原PO表示：「孩子，我想豬大哥會很開心的」。
豬哥亮逝世消息一傳出，讓民眾無限唏噓，而他句句經典的搞笑台詞多年以來早已深植人心，一名疑為小學老師的網友，就在《爆料公社》貼出學生在「只要...就...」為題的句子寫下：「只要想念豬哥亮，就想起他的冷涼卡好。」，讓他看完後啼笑皆非，PO文問網友該不該給分。
網友們紛紛留言：「豬大哥一定很欣慰，影響真大XDD」、「忠實觀眾」、「嗯～吉霸分 會問侯長輩可否安好的孩子不會變壞」、「可造之材啊～會配合時事！」、「豬哥亮有接班人了...」、「在天上的豬大哥看到小孩子的心聲，真的會感動到哭出來...嗚～冷涼卡好！」
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