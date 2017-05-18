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網傳空服員新制服吹家政風 長榮：傳聞都假的

2017-05-18  17:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕長榮空服員將於下半年度換新制服，臉書「靠北空服員」有人貼出新制服的照片，指新制服大吹家政清潔風，穿上身後立刻搖身一變空中家政婦。

照片流出後，不少人對該制服設計樣式與美感大失所望。

對此，長榮航空澄清，包含之前傳出的淺綠色彷彿芹菜服的設計等都是假的，新制服也還在套量階段，制服除維持既有的綠色，也會重視功能性，下半年就會公佈並舉辦發表會。

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  • 網傳長榮空服員新制服走家政婦風，長榮表示，目前網路流出的制服樣貌都是假的。（翻攝自臉書靠北空服員）

    網傳長榮空服員新制服走家政婦風，長榮表示，目前網路流出的制服樣貌都是假的。（翻攝自臉書靠北空服員）

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