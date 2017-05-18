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南投學童疑遭霸凌 議員批校方未通報

2017-05-18  17:02

〔記者張協昇／南投報導〕議員洪明科今質詢表示，南投某國小特教班1名學生來自隔代教養家庭，學童阿嬤向他哭訴孫子幾乎天天被打，阿嬤還曾偷偷躲在校園牆角，看到孫子都是被同一群同學毆打，顯然已構成校園霸凌，但校方卻未依規定通報教育處，要求撤查，並希望縣內各中小學對於校園霸凌事件，千萬不要抱著大事化小心態，才能讓學童擁有一個免於恐懼的學習環境。

議員簡景賢也表示，學校應勇於揭發校園霸凌事件，並要求教育處將該案查清楚，毋枉母縱。

對此，這間小學陳姓校長表示，該名學童約1個月前，確實在午休時遭兩名同學以拳頭毆打及以指甲刮傷臉部，事後打人學童家長已向被打學童阿嬤道歉，由於特教班學生，自我情緒管理較差，往往容易在嬉戲過程衍生肢體衝突，他已要求老師加強教育，防範再犯，因這是單一事件，該名學童並無常常被打情事，校方才未通報。

教育處長李孟珍表示，如果照議員所述，應已構成校園霸凌，惟實際情形還有待進一步了解，已組成專案小組調查，也會請縣內各中小學重視校園霸凌事件，萬一真的發生校園霸凌，也要依兒童及少年福利與權益保障法等相關規定積極通報處置。

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  • 南投縣議員洪明科今在議會質詢時表示，縣內有特教班學生疑遭霸凌，校方卻未通報。（記者張協昇攝）

    南投縣議員洪明科今在議會質詢時表示，縣內有特教班學生疑遭霸凌，校方卻未通報。（記者張協昇攝）

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