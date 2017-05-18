極品、極東正露丸涉竄改有效期限 桃園下架逾千瓶

2017-05-18 16:47

〔記者邱奕統／桃園報導〕極品、極東正露丸涉嫌竄改藥品有效期限標籤，桃園市衛生局今天除通報藥師（生）公會、西藥商業同業公會2公會，要求所屬會員藥局、藥商立即將相關產品下架，也派員到全市各藥局通路查核，目前2產品已下架1082瓶，將持續追查流向，並提醒業者，2產品均為指示藥，違法製造或輸入藥品恐違反藥事法，可處10年以下刑期，併科1億元以下罰金。

衛生局說，中榮貿易股份有限公司及嫦娥藥品有限公司的極品、極東正露丸2產品涉嫌竄改有效期限，已要求藥商、藥局等通路全面下架，截至目前已下架1082瓶，總計22萬多粒藥品，將持續追查問題產品流向，並稽查藥商業者下架回收，民眾若家中有這2產品，也應立即停止服用，若身體出現不適，應立即就醫。