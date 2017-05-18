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少子化造成超額老師 中市議員質疑介聘制度

2017-05-18  16:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕少子化嚴重導致老師年年超額，不少老師被移撥到偏遠學校，市議員張耀中今日在議會質詢表示，用「積分制」、「後進先出」來決定超額教師名單有失公允，甚至有人因請育嬰假造成積分不足而被超額，要求教育局檢討。

教育局長彭富源指出，各校參據中央及教育局相關規範，訂定學校超額辦法，依據多項積分評比產生超額教師，針對育嬰期間無法累積年資積分，市府將積極向中央反映，並研議相關作法，保障教師工作權益及學生受教品質。

張耀中說，超額介聘作業大多是「非自願超額後進先出制」，用積分制決定超額教師名單，分數核算的項目，包括學歷、年資、獎懲、成績考核、指導、研習、進修學分、著作、特殊表現、生活機能及校長評比等。

他指出，有國中女教師因為請了育嬰假，導致上課時數不足，未擔任導師少了1.5分，加上考績的評分少了約2分，一共少了3.5分，請假期間又不列入積分，竟成為超額教師，不知下個學校在哪，無疑是在懲罰請育嬰假的老師。

張耀中認為，由於國中分科教學的關係，有些科目的老師更是完全沒有選擇權，只能上山下海、離鄉背井被超額，無缺可去的教師更有可能要暫時被留校察看，「積分制」、「後進先出」的超額原則有失公允，會讓老師不敢懷孕，更不敢自己帶小孩。

張耀中質疑，中市超額介聘作業恐對教學效能產生不良影響，「抽籤」也造成超額教師的恐慌心理，校內積分制更破壞教師互助關係，要求教育局檢討介聘作業實施要點，育嬰假的積分計算方式應有重新認定的必要。

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  • 少子化造成超額老師，而被移撥到偏遠學校，議員張耀中要求檢討相關問題。（記者黃鐘山攝）

    少子化造成超額老師，而被移撥到偏遠學校，議員張耀中要求檢討相關問題。（記者黃鐘山攝）

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