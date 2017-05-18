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外籍新生兒在台出生立納健保 立院初審通過

2017-05-18  16:44

〔記者林惠琴／台北報導〕去年行政院宣布祭出一系列外籍人士留台方案，其中一項是在台出生的外籍新生兒納健保取消6個月等待期，今日立委高志鵬等21人也提案修正全民健康保險法第9條、第104條等相關條文，讓外籍新生兒在台出生可立刻納健保，立法院社福及衛環委員會初審通過。

今日相關修正草案提及，近年來外籍人士在台合法居留人數日漸增多，陸續接獲反映其於國內生活多年，本人與配偶均已參加健保，但他們在台生下的新生兒，卻仍須待居留滿6個月後才能參加健保，影響新生兒健康權益的保障。

該修正草案認為，在台出生的本國籍新生兒，參加健保可追溯自出生日起加保，在台出生的外籍新生兒也應該比照處理。

衛福部回覆，考量本國籍在台出生的新生兒並無等待期的限制，且外籍新生兒並無帶病投保的疑慮，對於立委提案表示同意。

今日此案經立法院社福及衛環委員會初審通過，衛福部社會保險司長商東福指出，上路時程有待立法院二、三讀而定，因此尚不確定，最快可能是這個會期通過。

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  • 立委高志鵬（圖）等21人提案修正全民健康保險法第9條、第104條等相關條文，讓外籍新生兒在台出生可立刻納健保，經立法院社福及衛環委員會初審通過。（資料照，記者林正堃攝）

    立委高志鵬（圖）等21人提案修正全民健康保險法第9條、第104條等相關條文，讓外籍新生兒在台出生可立刻納健保，經立法院社福及衛環委員會初審通過。（資料照，記者林正堃攝）

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