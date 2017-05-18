快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台中5小學沒自來水 飲水安全堪虞？
2017-05-18 16:24
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市還有5所國小沒自來水，校園飲水機預算也只有7百萬元，市議員張立傑今日說，相關設施和經費不足，校園飲用水安全令人憂心，對照市長積極推動宜居城市，是一大諷刺。教育局回應，會多管齊下，確保校園飲用水安全。
張立傑說，人類生命的三大要件，包括陽光、空氣、水。政府也教育民眾平日多喝水，有益身體健康，但喝到不好的水，代誌就大條了，他就是個受害者。不過，令人匪夷所思的是，台中市竟然還有學校沒自來水，校園飲用水堪虞？對照市長積極推動宜居城市，是一大諷刺。
張立傑又說，台中市每年編列33億教育基金，卻只提撥7百萬查核維護校園飲水機設備的衛生費用，相關設施和經費不足，學校飲水機檢驗是否流於形式？教育局應該正視相關問題，做好飲水機設備汰換及水體檢查，同時做好水塔清潔管理工作。
教育局長彭富源說，市府每年編列7百至9百萬元，補助學校汰換老舊飲水機；學校營養午餐用水蓄水池，規定每月清理1次；一般飲用水1學期清理1次，且每3個月會在8台飲水機中抽測1台檢測水質。各項清理及檢測均嚴格執行，確保學生飲水安全。
彭富源強調，環保局去年抽檢學校飲水機，水質檢測結果都合格，而目前使用簡易自來水的5所學校水質檢測也合格無虞，市府將持續落實抽檢、汰換設備及輔導管理，也將積極協調5校自來水接管事宜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 桃客85輛低地板公車啟用 輪椅族搭車更方便
- 維蓮重複使用針具 持續有病患抽血檢查
- 用100種台灣污水做成的冰棒 告訴你水污染有多嚴重
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 台北市幼兒足球錦標賽 本週末144隊賣「萌」爭冠
- （獨家）40年老友共患難 雷洪陪豬哥亮「釣魚」紓困財務
- 自由廣場》持平看小英原住民族政策
- 搶攻智慧家庭市場 聯發科推出新款系統單晶片
- 一銀盜領案 嫌犯米海爾：判太重
- 范瑋琪品牌又出包 官網塞爆頻當機
- 國際反恐同日 泰國熱烈慶祝盼終結歧視
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 「老天爺啊！給我錢」 男星遭毆鼻樑骨折求償千萬
- 川普陷政治風暴重創美股 道瓊狂跌 372.82 點
- 轉虧為盈又被抵制 味全：努力贏回社會信任
- 民團公布民調 蔡英文施政滿意度剩18.4％
- 連2貶 新台幣收30.225元
- NBA》湖人救世主是你？球爸狂言：選我兒子保證季後賽
- 永康民宅火警波及7戶 屋主救貓嗆傷
- 台東設光電專區 部落促公開會談
- 後龍好望角 爭列縣級風景特定區
- 民眾對經濟表現最不滿 陳添枝：病灶已久
- MLB》2局下攻大局 小熊送紅人5連敗
- 海陸年底前換裝 改數位虎斑迷彩
- 女孩最好的嫁妝是貞操？中國一學院女德講座惹議
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 家家再拚金曲歌后 鼓鼓卡位沾喜氣
- 小型懸臂式候車亭 年底再增60座
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 前瞻溝通不力？ 陳添枝：會檢討
- 寶德資訊吸金挨告要賠 負責人跑了、管理人要負責
- 安倍自衛隊修憲論 長島昭久：令人洩氣
- 萬安演習爆破逼真 柯P讚各單位落實訓練
- 北部萬安演習今登場 下午1:30-2:00勿趴趴走
- 陳奕迅2曲唱反調 暌違3年推國語新歌
- 社論》搬開阻礙台灣躍升的大石頭
- 自由廣場》南投勞動處長的一例一「羞」
- Prada新包 揹拿小巧收納多
- 李凈瑜盼美方將李明哲列人權關注名單
- 謝金燕免驚爸賭債？律師提醒她不要大意這件事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中5小學沒自來水 飲水安全堪虞？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分