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台中5小學沒自來水 飲水安全堪虞？

2017-05-18  16:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市還有5所國小沒自來水，校園飲水機預算也只有7百萬元，市議員張立傑今日說，相關設施和經費不足，校園飲用水安全令人憂心，對照市長積極推動宜居城市，是一大諷刺。教育局回應，會多管齊下，確保校園飲用水安全。

張立傑說，人類生命的三大要件，包括陽光、空氣、水。政府也教育民眾平日多喝水，有益身體健康，但喝到不好的水，代誌就大條了，他就是個受害者。不過，令人匪夷所思的是，台中市竟然還有學校沒自來水，校園飲用水堪虞？對照市長積極推動宜居城市，是一大諷刺。

張立傑又說，台中市每年編列33億教育基金，卻只提撥7百萬查核維護校園飲水機設備的衛生費用，相關設施和經費不足，學校飲水機檢驗是否流於形式？教育局應該正視相關問題，做好飲水機設備汰換及水體檢查，同時做好水塔清潔管理工作。

教育局長彭富源說，市府每年編列7百至9百萬元，補助學校汰換老舊飲水機；學校營養午餐用水蓄水池，規定每月清理1次；一般飲用水1學期清理1次，且每3個月會在8台飲水機中抽測1台檢測水質。各項清理及檢測均嚴格執行，確保學生飲水安全。

彭富源強調，環保局去年抽檢學校飲水機，水質檢測結果都合格，而目前使用簡易自來水的5所學校水質檢測也合格無虞，市府將持續落實抽檢、汰換設備及輔導管理，也將積極協調5校自來水接管事宜。

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  • 台中還有學校沒自來水，市議員張立傑質疑學童飲用水安全堪虞？（記者黃鐘山攝）

    台中還有學校沒自來水，市議員張立傑質疑學童飲用水安全堪虞？（記者黃鐘山攝）

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