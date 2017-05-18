稽查有問題蝦味先 桃市下架316包

2017-05-18 16:19

〔記者邱奕統／桃園報導〕生產蝦味先的裕榮食品公司涉嫌使用過期原料，桃園市衛生局今天接獲高雄市衛生局通知，派出食品稽查員至全市21家下游業者，以及各通路賣場查核，已下架相關問題產品316包、約40.3公斤，呼籲業者應主動下架，並應盡速辦理民眾退貨，否則最重可罰300萬元。

衛生局說，裕榮食品公司生產有問題的產品包含「蝦味先日式照燒口味」、「蝦味先蜜烤魷魚口味」、「蝦味先泡菜口味」、「蝦味先墨西哥煙燻口味」等四種口味，以及「裕榮生技GABA發芽大豆養生粉（紅麴）」。

衛生局表示，將持續追查問題產品流向，也呼籲業者務必依法主動下架回收，否則可罰300萬元，情節重大還可勒令停、歇業，或廢止公司、商業、工廠全部或部分登記事項，以及食品業者登錄等，也提醒民眾，若發現業者有販售違規產品，可撥打檢舉專線：0800-285000檢舉。