AR重現老電廠歷史 8旬退休員工回到從前

台電退休員工林文雄、曹瑞宋、王昭銘（左起至右），30年後重回北火舊址改建的海科館，參加「重現北火足跡計畫」，相當感動。（記者林欣漢攝）

2017-05-18 16:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆國立海洋科技博物館的前身，是北部火力發電廠，海科館與台電合作「重現北火足跡計畫」，用發電廠退役機組創作裝置藝術、展示早期老照片，還有光雕秀、AR擴增實境，提供觀者體驗早期發電廠工作樣貌及認識發電流程，82歲的台電退休員工王昭銘感動地說，「塵封的記憶都回來了。」

海科館長吳俊仁指出，北火發電廠於日治時期設置，曾是20世紀初東南亞最大的火力發電廠，後來隨著機組老舊、環保等考量，於72年除役，海科館即是用既有4000多坪大的廠房遺址改建而成，是國內首座也是亞洲首例，以發電廠改建的國家級博物館。

在北火電廠服務18年的林文雄說，早年當地對外交通不便，且要24小時輪班，下班不是待在宿舍，就是到海邊釣魚，極盛時電廠宿舍有100多名員工家眷，就像個超級大家庭般團結，大家互相照顧，人情味很濃，有攝影社、烹飪班、插花班等，退休員工還成立北火聯誼會，每年6月會固定舉行聚會。

75歲的曹瑞宋曾任北火修配部門，令他印象最深刻的，是為了維持鍋爐運轉，大家耐著高溫，全都只穿著內褲在剷煤灰，「留下很多回憶。」86歲的許朝寶在電廠除役時，剛好是值班工程師，親手關閉運轉設備，見證北火電廠熄燈走入歷史。

海科館研究典藏組主任徐鳳儀表示，北火的除役機組原本存放在協和發電廠，台電3月捐贈給海科，由藝術家李蕢至將重油流量計、避雷器、防電暈環等機具，結合漂流木與海洋廢棄物創作成裝置藝術，在台鐵海科館車站月台廣場展示。

館內除了北火電廠歷史介紹、老照片展覽，還有創意光雕、AR擴增實境等各項互動裝置，可以模擬鏟煤、操作機具，讓民眾認識火力發電廠除役遺址蛻變為博物館的歷程，展期即日起到8月底止。

「重現北火足跡計畫」特展，讓民眾進一步認識北火發電廠轉型為海科館的歷程。（記者林欣漢攝）

藝術的手讓北火發電廠退役機具與漂流木及海洋廢棄物變身的裝置藝術，無違和。（記者林欣漢攝）

藝術工作者嵌合北火發電廠退役機具在與漂流木及海洋廢棄物，成為園區內展出的裝置藝術。（記者林欣漢攝）

在台鐵海科館車站月台廣場展示的裝置藝術，還有安排互動設計，讓藝術變得有趣好玩。（記者林欣漢攝）

北火發電廠退役機具結合漂流木，變身裝置藝術。（記者林欣漢攝）

硬梆梆、冷冰冰的北火發電廠退役機具，在藝術工作者巧手下，結合漂流木及海洋廢棄物，變身裝置藝術。（記者林欣漢攝）

漂流木及海洋廢棄物，一人工、一天然，看似衝突，但某種層次上，一樣背負著剝離的意涵，變身裝置藝術後，相互襯托出一種頹廢的蒼涼。（記者林欣漢攝）

北火發電廠曾是20世紀初東南亞最大的火力發電廠。（記者林欣漢攝）

北火發電廠珍貴老照片。（記者林欣漢攝）

工作人員當年在北火發電廠前留影。（記者林欣漢攝）