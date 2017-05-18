現代魯班！ 台中職場達人及新秀獎 155人獲獎

2017-05-18 16:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞工局今天舉辦巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀頒獎活動，今年共有11項職類，有155名獲獎，成為「現代魯班」，同時，勞工局還選出漆藝大師賴作明為「木藝大師」，木雕名師劉明源與87歲的竹編名師江阿本為「賢拜獎」。

中市勞工局去年舉辦全國首創巧聖仙師魯班公獎職場達人新秀選拔活動，當時共有5個職類，今年則擴大辦理，將選拔的職類增加到11項，要選出木作、泥作、雕刻、漆工藝、營建、漆作裝潢、鐵工銲接、造園景觀、珠寶金銀細工、花藝及竹編等11項職類的達人與新秀，共有304位選手參賽。

11項職類已於日前完成比賽，共有155人獲獎，勞工局在今天舉行頒獎，由市長林佳龍親自頒獎，市議員邱素貞、勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長廖清輝、東勢巧聖仙師祖廟管委會主委劉家富等人都到場表達祝賀。

其中「木藝大師獎」是由文化部文化資產局認證漆藝文物保存者的賴作明榮獲，並獲得50萬元最大獎，他並將作品「六鯉迴旋」贈送給林佳龍，感謝市府對於傳統技藝的重視。此外，市府還選出還選出2位「賢拜」，一位是高齡87歲的竹編名師江阿本，作品「生命故事」竹編樹就在台中民俗公園展出。

另一位是61歲的木雕賢拜劉明源，雖是身障者，但從小就愛木雕，因木雕要搬重物，當初拜師時，他的師父還懷疑他能持續多久，而劉明源不但表現最好，最大件的木雕作品，還是他做的，而且自我要求很高，一般升格為師父約3年多，他自我要求需學習5、6年後才升格師父。

此外，獲得木雕達人的60歲陳文星，本身是從事招牌的工作達20多年，但他從小就喜歡木雕，10年前開始木雕，而且在無師自通的情況下，還雕出12生肖，有朋友看到他的作品，推薦他到原台中縣參加創作藝術美術比賽，竟獲得第2名，讓他充滿成就感。