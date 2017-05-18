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鍾情山水彩繪心靈 李美慧分享畫冊

2017-05-18  16:07

［記者陳賢義／台東報導］退休老師李美慧鍾情山水，1998年後全心投入畫作，近期將畫作彙集成冊出版「山色如此－李美慧作品集」，今與10餘位舊雨新知分享成果；李美慧說，她是一個畫畫的人，遊山玩水其實是一個藉口，藉這個口到處去玩，恰巧有這個產品產生了，而幸運的是這個副加產品能與大家分享，是一個很好的副作用。

成果發表會今在台東鹿野區役場舉行，與好友談心話家常、說心情，還有專業老師解說點評，收穫良多。李美慧畫作偏向寫實但不完全，從未畫過抽象畫，而是擇一特定場景畫下內心感受與心情，個性略顯孤僻的她總是藉由畫作彩繪心靈照鏡，身軀雖小畫作大幅，盡情的在繪畫中展現自我及與畫作搏鬥。

愛好古典音樂的李美慧，畫作是她細訴生命故事的憑藉。她說，雖然畫作鮮見人物，但其中取名為「畫中畫」的作品中有她難以忘懷的人生故情，2名淡化的人影在其生命中極具份量，而她也將自己勾勒在內。每一位創作者挖掘內心世界，尤其是獨居者，都會藉由創作展現抒發。

李美慧說，一個畫畫的人，或音樂創作及表演的人，較幸運的是工作表現都能與大家分享。芥川龍之芥的「我們是寂莫的，但比起那些不知道寂寞的，我們是強多了。」看似極其無奈，然又無限希望。以創作生涯而論，人生何其短，願以創作會知音。

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  • 畫家李美慧與好友分享創作及心情點滴。（記者陳賢義攝）

    畫家李美慧與好友分享創作及心情點滴。（記者陳賢義攝）

  • 李美慧將近20年的作品彙集成冊與同好分享。（記者陳賢義攝）

    李美慧將近20年的作品彙集成冊與同好分享。（記者陳賢義攝）

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