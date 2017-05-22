| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
曼谷醫院傳爆炸24傷 警方尋獲炸彈碎片
 首頁 > 生活

免翻譯！泰國人也聽得懂這些台語 原來台泰這麼親！

2017-05-22  14:54

〔即時新聞／綜合報導〕
你有想過，台語跟泰語原來有很多共同點嗎？臉書粉絲專頁เจ๋อโบ กวนจีน是一個面向泰國人的專頁，每週固定發佈中文教學影片。而在他們的Youtube頻道中，影片都附有中文字幕，讓對泰國有興趣的華語圈朋友都能看懂。

在他們的最新影片中，比較了台語與泰語，沒想到相似的點竟意外的多！原來泰國華人大部分來自廣東福建，因此文化融合之後，很多詞都受到他們所說的潮州話影響。而台灣漢人主要也是來自廣東福建一代，語言有了共同的祖先，台語才會與泰語有意外的共通性。

廣告
  • 臉書粉絲專頁เจ๋อโบ กวนจีน分享了台語與泰語的共通性，沒想到竟然意外的多！（圖片由facebook@เจ๋อโบ กวนจีน授權）

    臉書粉絲專頁เจ๋อโบ กวนจีน分享了台語與泰語的共通性，沒想到竟然意外的多！（圖片由facebook@เจ๋อโบ กวนจีน授權）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台語 泰國人 泰語 網搜 翻譯 語言
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：免翻譯！泰國人也聽得懂這些台語 原來台泰這麼親！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.