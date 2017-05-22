免翻譯！泰國人也聽得懂這些台語 原來台泰這麼親！

2017-05-22 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕

你有想過，台語跟泰語原來有很多共同點嗎？臉書粉絲專頁เจ๋อโบ กวนจีน是一個面向泰國人的專頁，每週固定發佈中文教學影片。而在他們的Youtube頻道中，影片都附有中文字幕，讓對泰國有興趣的華語圈朋友都能看懂。

在他們的最新影片中，比較了台語與泰語，沒想到相似的點竟意外的多！原來泰國華人大部分來自廣東福建，因此文化融合之後，很多詞都受到他們所說的潮州話影響。而台灣漢人主要也是來自廣東福建一代，語言有了共同的祖先，台語才會與泰語有意外的共通性。