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「蝦味先」 臉書急關 網友：避風頭？
2017-05-18 16:52
蝦味先4項口味產品疑摻入過期原料進行製作。（記者黃良傑翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕老字號零食「蝦味仙」以祖孫互動的插畫廣告及濃濃海味的酥脆蝦條在零食界闖蕩多年仍屹立不搖，如今卻被爆出旗下4項口味產品涉嫌使用過期原料製作，其中調味用的柴魚粉甚至逾期1至3年，雖廠方辯稱是「不小心摻到」，但「蝦味先」官方臉書粉絲專頁卻已急關。
「蝦味先」涉摻過期原料一事引發全台譁然，許多從小吃到大的民眾簡直不敢相信自己信任的品牌零食居然是用過期3年的調味料製作的，有網友在PTT上指出「蝦味仙」官方臉書專頁似乎已關閉。
在稍早實際上網搜索過後發現真如網友所說，不但在臉書搜尋引擎搜不到，就算直接在Google上查得網站連結，點進去後也顯示「很抱歉，目前無法提供此內容」的訊息，讓外界質疑此舉。
裕榮食品公司涉用過期原料製作「蝦味先」，目前疑似加入過期原料製作出泡菜口味、墨西哥煙燻口味、日式照燒口味、蜜烤魷魚口味4款商品，另使用逾期紅麴製作出的「發芽大豆養生粉（紅麴） 」，目前此5種商品已被衛生局要求全台下架。
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