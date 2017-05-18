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國中會考 新北考區明日下午3點開放看考場

2017-05-18  16:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕106年國中教育會考將在20、21日兩天登場，經統計全國總報名人數為24萬3,564人，其中新北考區設有30個考場，計有3萬7,596人應考，考場平面圖和試場分配表將於考試前一日公告，考生可於19日下午3點到5點，至考場認識環境，但不得進入試場，新北市教育局提醒考生，宜預先了解交通動線及查看考場，避免因無法準時到達考場或跑錯考場，影響考試時間及心情。

國中教育會考首日（20日）考試科目為社會、數學及國文與寫作測驗4科，第2天（21日）是自然與英文（含閱讀及聽力）兩科。

根據歷年考試統計，考場違規事件中，以提早翻開試題本提早作答及逾時作答、考試期間內攜帶非應試用品進入試場、及應試時手機響起等類型為最多，提醒考生務必遵守試場規則之各項規定，避免因不慎而遭到違規記點。

教育局長林奕華說，國中會考結束後，教育局將針對家長關心的「我如何為孩子選擇最適合的學校？」議題，把6月12日至16日訂為「新北市高中學校免試入學適性輔導週」，屆時將請國中輔導老師協助學生及家長選擇最適合學校就讀，另於 6月22日至29日提供專線電話諮詢，並於九大區擇定板橋高中、錦和高中、安康高中、三重高中、丹鳳高中、北大高中、金山高中、秀峰高中、雙溪高中設立專線；9所學校訂於6月24日（星期六）提供現場專人諮詢服務，家長及同學可多加利用。

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  • 國中會考結束後，家長可把握各校適性輔導諮商機會，與子共同選擇合適升學方向。（記者翁聿煌攝）

    國中會考結束後，家長可把握各校適性輔導諮商機會，與子共同選擇合適升學方向。（記者翁聿煌攝）

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