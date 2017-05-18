如何面對兒童性騷擾 人本和世新合辦工作坊
〔記者林曉雲／台北報導〕如何面對兒童性騷擾？人本教育基金會與世新大學性別研究所將於5月25日合辦「面對兒童性騷擾，怎麼辦？一場結合性平專業和教育專業的工作坊」，邀請家長一起用教育的力量，為所有孩子拉起一道安全防護網，不只教導小孩如何保護自己，同時也讓小孩學會如何愛人。
人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，根據衛福部統計，2008年至2016年近9年間，國內共有1705件因學校「師生關係」遭性侵的通報，平均每年有近200件；而平均每年因性侵事件遭到解聘的教師，卻只有40至50位，這數字還不包括補習班、育幼院等非正規教育機構。無論哪個數字，都讓家長陷入深深的焦慮。
馮喬蘭表示，一般談論兒童性騷擾的講座，都只談性平專業，或只著重教育的面向，然而，要真正處理這個複雜的問題，性平專業和教育專業的結合，缺一不可，在別的地方往往只能聽到某一面向，這場工作坊，不僅可以聽到雙面，而且是雙面的結合，這也是「性別平等教育」真正深刻的意涵。
身為父母，怎麼教小孩其實學校裡的大人也會「生病」，而又不能讓小孩對學校總是產生懷疑，對人失去信任？怎麼小孩分辨大人的「疼愛」與「侵犯」，而又能繼續保持與師長的良好關係，接受良好的教育？人本教育基金會邀家長一起用教育的力量，為所有孩子拉起一道安全防護網，不只教導小孩如何保護自己，同時也讓小孩學會如何愛人。
講師陣容包括世新大學性別研究所教授陳宜倩，陳教授是美國紐約州康乃爾大學法學博士，專長為性別法律及公共政策；另有人本教育基金會執行長馮喬蘭、副執行長暨森林小學主任謝淑美，以及處理過許多校園性騷擾、性侵害案件的人本南部辦公室工作委員、《雞婆的力量》作者黃俐雅。工作坊全程免費，報名請至：https://goo.gl/lTfkSI，或於臉書搜尋「人本父母學苑」，洽詢電話：02-23661906轉305。
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標題：如何面對兒童性騷擾 人本和世新合辦工作坊
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