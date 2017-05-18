蚵殼化影成蚵女側面 台南博物館節6大學展身手

2017-05-18 16:11

［記者劉婉君／台南報導］今天是「518國際博物館日」，台南博物館節宣布開跑，文化局今年首度媒合全台6所大專校院，為台南6處博物館及地方文化館設計主題展，帶給民眾不一樣的新感受。

崑山科大創意媒體學院用蚵殼疊堆出蚵女的影像，透過燈光照射，看似沒有規則的蚵殼堆，在牆上投射出蚵女在「鋟蚵仔」（把蚵仔從蚵殼內面拿出來的一種手法）時的側臉；還有蚵殼元素與藍白漸層色彩的風車交織成蚵棚裝置等，以「不蚵思憶之戀念蚵女」，讓安平蚵灰窯文化館有了全新的視覺感受。

南台科大創新產品設計系在葉石濤文學紀念館推出「文學台南葉生活」，結合藍晒技術及台南今昔地景、文學人物描繪等，帶領民眾進入活潑可親的文學生活。

國立成功大學科技藝術碩士學位學程在安平鄉土文化館，推出「『科藝×劍獅』奇幻獅界」，運用AR擴增實境技術、Kinect體感互動、2D動畫編寫等，再現劍獅風華特色與安平的歷史軌跡。

德陽艦園區則有南台科大視覺傳達設計系推出的「鍊．情」展，呈現艦艇出海後的感情、信仰、禁忌、習俗等。

而新化楊逵文學紀念館由國立台北教育大學文化創意產業學系，推出以言論自由為主題的「南風」，融入新化在地知識分子的事蹟，讓當代國人回顧昔日台灣人爭取言論自由的珍貴歷史。

樹德科技大學在台南家具產業博物館推出「台灣家具原創展」，除細數台灣家具演進史，也發表具前瞻性、跨時代、回應現代社會需求的原創家具。

6個展館即日起至6月18日同步展出。