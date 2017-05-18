2017台灣設計展在台南 百家設計行旅創意徵選起跑

2017-05-18 15:54

［記者劉婉君／台南報導］「2017台灣設計展」將於9月30日至10月15日，在台南舉行，「台南設計力—設計行旅創意徵選」今天下午搶先開跑，將徵選100家充滿台南設計力的街區設計好店及設計食堂，帶領國內外遊客走入台南的日常巷弄，領略台南的設計味。

「2017年台灣設計展」由經濟部、台南市政府及國立成功大學主辦，9月底將以成大舊圖書館為主場館「南風館」，結合包括C-Hub成大創意基地「國際館」、藍晒圖文創園區「新銳館」、吳園台南公會堂「工藝館」、文創PLUS-台南創意中心「藝陣館」、321巷藝術聚落「生活館」及台南文創產業園區「體驗館」等6大衛星展館。

為了落實「城市即展場」的理念，今年並結合民間能量規劃設計行旅，公開徵選設計好店，舉凡品牌、工業、建築、室內、包裝、文案等相關設計領域案例，已實際應用在台南生活領域中者，均可參與徵選，徵選類別包括設計食堂、風格行旅、老屋好型、設計產業、設計選物等5大類。

台南市長賴清德、經濟部次長沈榮津、成大校長蘇慧貞今天下午共同舉行啟動儀式，宣布「台南設計力—設計行旅創意徵選」活動正式起跑，收件至6月18日止。